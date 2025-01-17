陳柏霖搞浪漫 追夕陽情牽郭雪芙

陳柏霖（左）、郭雪芙在《不如海邊吹吹風》於金門海岸的夕陽下牽起彼此的手、互訴情感。（大川大立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳柏霖在何潤東執導的Hami Video、AXN影集《不如海邊吹吹風》搞浪漫，於金門海邊迎著夕陽牽起郭雪芙的手，正式確認兩人之間的微妙情愫，這場浪漫戲碼在短短幾分鐘的日落時光內完成，何潤東笑言：「陽光時間短，像是捧著黃金在拍攝。」

由於拍攝地滿是岩岸與大石頭，攝影機位調整非常費時，劇組必須精準安排進度以捕捉最美瞬間，何潤東大讚兩位主演都相當投入演出，「這麼慌亂的情況下也能一次完成！」陳柏霖對這場戲印象深刻：「當天風景和陽光美得讓人完全進入狀況，拍攝過程非常愉快。」郭雪芙則回憶，「時間雖然緊迫，但那場戲真的很特別，光線太美了，讓我們迅速進入情境。」

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陳柏霖劇中向郭雪芙深情告白，兩人自然而然迎來「兩段式告白吻」，陳柏霖更承諾要學會做菜，成為對方專屬依靠，畫面甜度破表。陳柏霖笑言和郭雪芙合作多年，默契當然很好，但因為太熟悉彼此，「還是有笑場。」

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