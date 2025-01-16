吳翰林飛布拉格進修表演 陳雪甄戲約不斷

曾向鎮（左起）、陳雪甄、吳翰林回顧2024年斬獲亮眼成績，展望2025年更上一層樓。（我們的。演藝工作室提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕憑藉《聽海湧》新海志遠一角走紅的吳翰林，悄然於去年9月底飛往捷克攻讀碩士，他在出國前夕和同公司的陳雪甄、曾向鎮拍下「家庭照」不捨離別，3位演員去年都斬獲亮眼成績，並展望2025年更上一層樓。

吳翰林演出《聽海湧》後接獲不少戲劇邀約，在出國進修與續留台灣間掙扎抉擇，最後仍堅定意志，前往布拉格表演藝術學院主修「作者表演」，面對高達100多個學分的課程，辛苦卻甘之如飴，他去年參與拍攝的《成功路上》預計今年5月上檔。

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因《粽邪2》獲得金馬獎最佳女配角提名的陳雪甄深獲國際製作青睞，2024年的電影作品《默視錄》入圍威尼斯影展主競賽名單，短片《停格人生》入選西班牙錫切斯奇幻影展，她也再續前緣演出《粽邪4》，將於今年開拍。曾向鎮則因戲劇《某某》飆漲超過15萬粉，隨後在刑偵劇《芻狗之血》中與張家輝、鮑起靜有大量對手戲，直呼合作經驗收穫更勝拿到片酬。

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