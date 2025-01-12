（新片搶鮮看）酷寒戰士入魂川普 揭狂人致勝法則

賽巴斯汀史坦在《狂人法則》增肥化身川普。（采昌提供）

記者許世穎／專題報導

《狂人法則》揭露美國總統川普瘋狂事蹟、直擊他早期商場生涯，於本檔在台登場，電影大膽刻劃川普橫刀奪愛、歧視恐嚇、強暴老婆、抽脂、禿頭治療等爭議情節，不僅讓川普團隊揚言提告，在美國上映更遭打壓，不過台灣一刀未剪完整上映。

★川普的崛起之路 不玩廉價模仿秀

伊朗名導阿里阿巴斯繼改編自真實連環殺人案的《聖蛛》後，大膽挑戰政治題材，並找來「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦增肥扮川普，細緻演繹川普的神情舉止；《繼承之戰》男星傑瑞米史壯則化身如同川普導師存在的犀利律師羅依科恩，兩人也分別入圍了金球獎劇情類最佳男主角和男配角兩項演技大獎。

請繼續往下閱讀...

傑瑞米史壯（左起）、賽巴斯汀史坦、瑪麗亞巴卡洛娃在《狂人法則》同台飆戲。（采昌提供）

電影透過獨特視角，描繪川普不凡卻備受爭議的崛起之路，細膩呈現他在人性與道德上的灰色地帶，一舉入選坎城影展主競賽單元，在坎城世界首映時獲得全場觀眾8分鐘激動鼓掌。

編劇加百列薛曼表示，刻劃真實存在的名人容易淪為廉價的「模仿秀」，尤其這次主角是每天出現在大眾目光之前的公眾人物，他希望能呈現出有別於普羅大眾所熟悉的川普形象，讓觀眾更沉浸其中，因此選擇以他早期的商場生涯做為主軸，描繪他是如何從聽命於父親的房地產二代，在吸取恩師羅依科恩的「狂人法則」指導下，成為擁有自己一片天的房地產大亨。

尼泊爾女星廷妮拉姆（左）在《香巴拉》因為其中一位丈夫失蹤，踏上尋夫之路。 （海鵬提供）

★《香巴拉》一場尋夫之旅 踏上自我發現之路

本檔新片另外推薦入選去年柏林影展競賽片，也入圍去年金馬獎最佳攝影和服裝造型的《香巴拉》，該片找來模特兒出身的尼泊爾女星廷妮拉姆飾演一妻多夫制下的妻子佩瑪，因為其中一位丈夫遠赴拉薩經商卻音訊全無，決定踏上尋夫之路。

片名「香巴拉」指藏傳佛教中的「理想聖地」，一妻多夫制曾經盛行於尼泊爾喜馬拉雅山村，電影遠赴海拔4200至6000公尺、尼泊爾和西藏之間的多爾波山區拍攝，由於地處偏遠藏族高地，純淨地保存了最傳統的藏族文化與佛法，並以擁有風景優美、古老的寺院莊嚴而聞名。

電影《香巴拉》遠赴尼泊爾和西藏之間的多爾波山區拍攝。（海鵬提供）

★廷妮拉姆下苦功 榮獲最佳演員大獎

在加德滿都長大的廷妮拉姆為了拍攝《香巴拉》，不僅學習騎馬，更費時兩個月適應多爾波的地形和文化，苦練藏語方言、學習編織手藝，並在雪深及膝的山坡練習攀爬，在開拍前做足了功課，之後以精彩演出勇奪瑞士盧卡諾影展最佳演員大獎。廷妮拉姆片中首度和才華橫溢的西藏歌手兼作曲家索南托普登合作，更為電影帶來了情感和文化深度且獨特的融合。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法