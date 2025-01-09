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娛樂 最新消息

日星奈緒學台語 揪喬湲媛許莉廷寶島見

許莉廷（左）與奈緒在拍攝《東京沙拉碗》的空檔，還一起喝咖啡合影。（經紀人提供）許莉廷（左）與奈緒在拍攝《東京沙拉碗》的空檔，還一起喝咖啡合影。（經紀人提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕台灣演員張翰、許莉廷及喬湲媛參與日劇《東京沙拉碗》的演出，擔綱女主角的奈緒稱跟兩位女星學了很多中文，還相約要在台灣見。這是喬湲媛、許莉廷首部日本影視作品，雙雙大讚奈緒親和力十足，還跟著她們學台語。

喬湲媛第一次出國拍攝，就獻給了日劇《東京沙拉碗》，直呼是非常難忘的回憶。（friDay影音提供）喬湲媛第一次出國拍攝，就獻給了日劇《東京沙拉碗》，直呼是非常難忘的回憶。（friDay影音提供）

奈緒向喬湲媛、許莉廷討教中文，還描述彼此用日文、英文及中文混雜交流的情景，笑說這樣的溝通方式很有趣，最後決定一起學英文，更約好要到台灣重聚。兩人則自願當嚮導，北台灣由許莉廷負責，喬湲媛則介紹中南部，要帶奈緒好好遊寶島。

喬湲媛分享，她們與奈緒的共通點是喜歡韓劇，有一次吃完飯，奈緒還親自陪她們搭小黃回飯店。

許莉廷則說，奈緒得知她很想在東京體會按摩，竟直接幫她預約好，「我心想怎麼會有這麼親切的女主角！本來在東京拍攝的緊張壓力，都被溫暖的奈緒瓦解了。」

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