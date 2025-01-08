邱軍肇逃致死遭羈押 否認酒駕

邱軍涉肇逃致死，檢察官認有逃亡及勾串證人、滅證之虞，聲請羈押禁見，法官裁准。（記者林嘉東攝）

〔記者林嘉東、張釔泠／基隆-台北報導〕基隆地檢署偵辦歌手邱軍肇事逃逸致死案，昨天傳喚邱軍到案釐清他肇逃經過與肇事前是否飲酒；檢察官偵訊近3小時後，認定邱軍涉犯肇事逃逸罪、過失致死罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡及勾串證人、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。昨晚開羈押庭，法官已裁准。

邱軍。（翻攝自IG）

基隆地檢署承辦檢察官劉星汝為盡速釐清邱軍是否酒駕肇事後逃逸，發傳票通知邱軍昨天下午3時到基隆地檢署偵訊，並指揮基隆市警二分局偵查隊告知邱男須準時出庭。

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邱軍的IG自介原本寫著「衝撞系情歌手AKA行走的穿透力」，現已拿掉「衝撞系情歌手」等字句（圖）。（翻攝自IG）

昨天邱軍頭戴黑色帽子、口罩，搭偵查隊偵防車提前抵達基隆地檢署，面對媒體訊問：「要不要道歉」，邱軍不發一語，走進偵查庭。

據悉，由於邱軍到案後堅稱不知道撞到人才肇事逃逸，且否認酒駕，檢方傳訊前，查扣肇事車輛發現邱軍駕駛的車輛右側後照鏡，整個斷裂，擋風玻璃右上方出現蜘蛛網狀的破裂；經檢警比對死者身體外傷後，懷疑死者遭撞飛後彈起，再撞及擋風玻璃，研判撞擊力道大，提前指揮警方調閱肇事路段前邱軍駕車行經路線，追查邱軍肇事前是否飲酒，但截稿前尚未查到他酒駕事證。

邱軍接受檢方偵訊近3小時仍否認酒駕，檢方認定他涉犯刑法駕駛動力交通工具發生交通事故致人死傷而逃逸罪、過失致死罪等，犯罪嫌疑重大，有逃亡及勾串證人、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，昨晚法官已裁准。

選秀節目出道的邱軍去年唱紅夯曲《運轉人生》，前天卻爆出肇事逃逸致死案，至今本人尚未回應，反倒是他的媽媽昨天在社群發聲：「我的兒子會給大家一個道歉」。

邱軍的媽媽寫道：「我們也不願這樣的事發生…現在經紀公司也積極處理中…雖然事發當下有去關心對方但是對方避不見面，我現在還是要（對）受難家屬說聲抱歉千千萬萬的對不起。」文末更強調「我們會面對的我們不會逃避」。

而邱母在道歉文中的一句「受害者家屬避不見面」，也引起網友怒火，更認為邱軍本人犯錯不出來說明，反而把責任推給媽媽。

此外，邱軍的IG自我介紹也被發現更改，原本寫著「衝撞系情歌手AKA行走的穿透力」，前晚這句已拿掉，僅留下單曲的數位連結，同樣引來罵聲。

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