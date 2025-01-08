韓星第一人！ 「少女時代」太妍3月登大巨蛋─精靈女王搶先Super Junior圓夢

太妍是首位攻進大巨蛋舉辦專場演唱會的韓星。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓團「少女時代」隊長太妍去年12月傳出有望來台北大巨蛋開唱，昨天她的亞洲巡演海報曝光，確定3月16日將空降大巨蛋辦演唱會，成為首位攻進大巨蛋舉辦專場演出的韓星，令台灣粉絲興奮指數爆表。

太妍巡演海報曝光，不少台粉已開始準備搶票。（翻攝自X）

大巨蛋列海外首站 台灣SONE嗨爆狂賀

大巨蛋自「周董」周杰倫、「阿妹」張惠妹演唱會後，台灣歌迷不斷敲碗盼更多歌手來到現場演出，包括Super Junior就曾放話想搶到大巨蛋演出場次，不過最後由太妍搶先一步站上大巨蛋會台灣SONE（官方粉絲名）。

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從巡演海報上來看，太妍繼首站首爾唱完後，第二場便是來到台北演出，之後則將前往馬尼拉、新加坡、曼谷、香港等亞洲地區開唱，台灣粉絲能等到「精靈女王」降臨堪稱一大福音。

沒參加SM家族演唱會 太妍、Wendy道歉說原委

此外，「SM娛樂」將於本月11、12日兩天在首爾高尺天空巨蛋舉辦家族演唱會，原本太妍和Red Velvet成員Wendy都在演出名單之列，後來兩人卻相繼確定缺席演出，引發粉絲熱議。

太妍前天在付費平台親自澄清「原本想在舞台上帶來帥氣表演，向公司表達想唱兩、三首歌，卻未得到協助，可能有他們的理由。」Wendy也向粉絲交代：「早在一個多月前就和公司說了，但結果就是如此，真的很抱歉。」

Wendy缺席SM娛樂家族演唱會，親自向粉絲致歉。（翻攝自IG）

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