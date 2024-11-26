黃宣連珠炮自我介紹 曾志偉有聽沒有懂

泰國娘娘（左起）、曾志偉、金針菇和黃宣上節目品嘗夜市小吃。（緯來電視網提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕綜藝節目《夜市王》特別邀請「外地嘴」當評審，包括曾志偉、泰國娘娘以及「韓勾ㄟ」金針菇，首集找來黃宣負責評判評審懂不懂吃。第一次坐在評審區的黃宣覺得新鮮有趣，而他獨特的表演方式讓曾志偉印象深刻。

黃宣自詡為「蚵仔煎戰士」，被問到是不是特別喜愛海鮮蚵仔類食材，他表示：「就像我在音樂上總是展現多元化的風格，在吃的方面也沒有特別討厭的食物，跟音樂一樣具有高度包容，只是對於蚵仔煎比較挑。」也說沒料到在這次參賽的夜市選手裡，有兩家在他心中幾近滿分。

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黃宣原本想找機會模仿曾志偉，後來發現錄影時間緊湊，很難見縫插針開玩笑就沒有行動，不過他開場時的「一口氣自我介紹」已讓曾志偉印象深刻，內容為「我是Yellow黃宣，aka東南亞巨石強森，台灣史塔森，21世紀的摩登大聖，自帶風雲的男人，肌肉章魚哥，哈克南最後的表舅，今天我也是代表蚵仔煎精英協會士官長，我是蚵仔煎戰士！」結果因為唸得太順暢，曾志偉一個字都聽不懂，讓黃宣哭笑不得。

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