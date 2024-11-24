鄭伊健國粵雙聲道 港都酷唱「古惑仔」熱歌─出道38年台灣首場蒙嘉慧愛相隨 嗨組港台限定版五堅情

出道38年的鄭伊健，首度在台灣舉辦大型個唱。（記者陽昕翰攝）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕香港男神鄭伊健昨晚在高雄巨蛋開唱，愛妻蒙嘉慧沒缺席，專程飛來台灣力挺；男神唱得賣力，更苦練國語歌，安可也與婁峻碩、陳零九、黃偉晉、「小賴」賴晏駒驚喜合體，嗨組港台限定版的「五堅情」，扮演古惑仔帥翻全場。

鄭伊健（中）在高雄開唱，與陳零九（左起）、賴晏駒、婁峻碩與黃偉晉組港台限定版「五堅情」。（小金鹿娛樂提供）

出道38年的鄭伊健終於來台灣開唱，舉辦「HERE&NOW」演唱會，這次的巡演港味十足，包括舞台設計、視覺特效、造型皆以音樂劇概念延伸，還祭出18人舞群及11名樂手的超大陣仗。

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開場鄭伊健化身歌舞劇男伶，搭配歌舞環節，帶來《回憶裡沒有冬季》、《我願你知道》、《蒸發眼淚》等歌。

鄭伊健唱得深情，唱完《愛情歲月》也跟台灣歌迷打招呼，他卻招認國語真的「不輪轉」，傻眼說：「死了，好難啊」。

儘管如此，鄭伊健仍努力說國語，「其實我不懂得講話，但一定要講，從我第一天來台灣發展，就沒有出過什麼國語歌，一直在香港拍戲、唱歌，國語歌沒有出太多，這次來台灣開演唱會，你們都還在，感謝。」他也力邀師妹黃淑蔓站台，笑稱與樂手們合組了樂團。

鄭伊健（前排左二）與師妹黃淑蔓（前排左一）合唱，笑稱與樂手們合組樂團。（記者陽昕翰攝）

為了台灣歌迷，鄭伊健加碼選唱《至少還有我》、《蟲兒飛》、《老友萬歲》等國語歌，當唱到了粉絲最期待的粵語嗨歌《極速》，他戴起了墨鏡饒舌，滿場歌迷反應超熱烈。

「五堅情」的邱鋒澤因為工作缺席，婁峻碩、陳零九、黃偉晉與小賴驚喜站台，擔任嘉賓與鄭伊健合唱《古惑仔》系列電影的《戰無不勝》、《亂世巨星》，令全場熱血沸騰。

鄭伊健之前與婁峻碩合作拍戲而結緣，對於這次能擔任前輩的嘉賓，婁峻碩笑說：「準備好要當大哥旁邊的嘍囉（小弟）了！」

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