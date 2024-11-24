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娛樂 最新消息

〈金馬61紅毯三帥〉許光漢低調好型 帥出新高度

許光漢久違公開亮相，一身黑色西裝細節滿分，輕鬆拿下今年金馬紅毯第一帥。（攝影新聞組攝）許光漢久違公開亮相，一身黑色西裝細節滿分，輕鬆拿下今年金馬紅毯第一帥。（攝影新聞組攝）

〔金馬獎採訪團／台北報導〕本屆金馬獎星光紅毯上同樣男神雲集，特地向所屬單位請假獲准與會的許光漢，時隔3個月首度公開亮相，一早便吸引眾多「許太太」在現場守候，成為紅毯最被期待的星光之一。選穿代言品牌Fendi全套西裝的許光漢也不負眾望帥氣現身，這身造型來自最新2024秋冬假日系列，他以合身黑色毛衣取代白襯衫，外搭加入細緻緹花圖紋妝點的羊毛西裝外套與長褲，造型低調又不失奢華魅力，遠看俐落摩登、近看更有滿分細節，紅毯第一帥當之無愧。

張震藉由Panthère de Cartier美洲豹胸針與戒指，為一身黑的造型帶來奢華點綴。（攝影新聞組攝）張震藉由Panthère de Cartier美洲豹胸針與戒指，為一身黑的造型帶來奢華點綴。（攝影新聞組攝）

五度爭搶金馬影帝的張震向來是紅毯常勝軍，他這次除了運用復古風格的寬版剪裁、緞面材質的領口設計以及取代領結的蝴蝶結，為一身黑的造型增添豐富層次外，胸前的Cartier美洲豹鑽石胸針更為摩登感造型帶來畫龍點睛的效果，穩穩拿下紅毯第二帥。

〈金馬61紅毯三帥〉許光漢低調好型 帥出新高度曾敬驊巧妙運用鉚釘細節的西裝外套與短靴呼應造型。
（攝影新聞組攝）

上月才在金鐘紅毯上曬出結實腹肌成為話題焦點的曾敬驊，這次則換上搖滾風格，以葡萄牙服裝品牌Ernest W. Baker的黑色西裝登上紅毯，搭配Christian Louboutin短靴呼應服裝上的金色鉚釘細節，造型俐落又個性十足，完美示範正裝也能穿出不同氣場。

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