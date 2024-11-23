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娛樂 最新消息

丁海寅帶媽媽會台粉 認手機藏私密照 粉絲喜歡會分享

丁海寅相當期待今舉辦的兩場粉絲見面會。（記者陳奕全攝）丁海寅相當期待今舉辦的兩場粉絲見面會。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕36歲韓星丁海寅去年11月來台舉辦粉絲見面會，時隔1年再度踏上寶島，昨頭戴棒球帽，以全身黑的造型現身桃園機場，在入境大廳與現場300多位粉絲打招呼，只要粉絲撒嬌喊「歐巴這邊」，他就會開心揮手、簽名，有求必應，停留約莫5分鐘，相當寵粉。昨下午他接受訪問，提到今將舉辦2場粉絲見面會，媽媽會陪同參與。

丁海寅昨在機場向粉絲打招呼。（記者朱沛雄攝）丁海寅昨在機場向粉絲打招呼。（記者朱沛雄攝）

丁海寅在韓劇《媽媽朋友的兒子》中，媽媽常在街坊鄰居間炫耀兒子孝順行為，戲外的他，人生首場見面會就在台灣，這次邀請曾來過台灣的媽媽一同前來，他說：「媽媽一起陪同來台意義重大，跟家人度過美好時光的見面會，對於媽媽和我都很有意義。」

丁海寅昨在機場聽到粉絲尖叫時開心微笑，親切為他們簽名。（記者朱沛雄攝）丁海寅昨在機場聽到粉絲尖叫時開心微笑，親切為他們簽名。（記者朱沛雄攝）

談到今年即將結束，他以「黑白」2字來形容2024年的自己，解釋今年交出2部作品，包括戲劇《媽媽朋友的兒子》和電影《辣手警探2》，恰巧戲中角色「一白一黑」，展現多面向的演技，他也爆雷表示，「在《辣手警探2》展現出觀眾還不知道的我，可能大家會覺得有點陌生」，期待粉絲看到不同的他。

此外，他時常在社群平台上傳健身照片，問他最滿意自己哪個部位？他害羞說：「我最man的地方就是手臂，小肌肉很明顯。」也承認手機裡還有很多沒有公開的健身照片，「如果粉絲喜歡，我會多多上傳」。

被問及見面會上的驚喜，他秀出一句新學到的中文：「有你才有我。」也提到他和劉以豪有私交，之前他在台辦活動，劉以豪曾送花籃祝賀，除了趁機表達謝意，也期待未來能一起合作戲劇。

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