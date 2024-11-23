晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

町田啓太《先愛上》謝盈萱 放話追《影后》

町田啓太昨以俐落短髮現身松山機場，吸引200名粉絲接機。（記者陳奕全攝）町田啓太昨以俐落短髮現身松山機場，吸引200名粉絲接機。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本男神町田啓太今天下午5點將在Legacy Max信義劇場舉行首次海外見面會，昨天現身松山機場就放送福利，用中文向粉絲告白「我愛你」，招牌笑容迷倒200名接機的粉絲，粉絲也舉起「群馬王子」的紅布條歡迎他，讓町田啓太笑說：「連我的出生地都清楚，以後不能做壞事。」

町田啓太帥度爆表，還突然轉頭向粉絲告白，讓拿著應援扇苦等的粉絲相當興奮。（記者陳奕全攝）町田啓太帥度爆表，還突然轉頭向粉絲告白，讓拿著應援扇苦等的粉絲相當興奮。（記者陳奕全攝）

町田啓太昨天受訪，透露上次來台因為身體微恙沒有到處趴趴走，這次除了希望能去夜市之外，喜歡溫泉的他得知台北近郊就有溫泉景點，感到十分有興趣。他已經品嘗了台灣美食，對水餃、滷肉飯讚不絕口，更提到喝了蛤蜊雞湯之後，整個身子都暖起來了。

町田啓太受訪大談台灣作品，透露把《影后》加入到片單。（LDH愛夢悅提供）町田啓太受訪大談台灣作品，透露把《影后》加入到片單。（LDH愛夢悅提供）

提到台灣影視作品，町田啓太透露曾經看過謝盈萱、邱澤主演的電影《誰先愛上他的》，現在把影集《影后》加入待看清單，現場更說出劇中的中文台詞「是我先看到的」，獲得現場眾人的掌聲。他更當場加碼「我會常常來」的中文，承諾一定會再次來台灣。

值得一提的是，他最近剪去一頭長髮，以清爽短髮示人，表示剪髮是因為角色需求，為戲剪平頭也願意，更笑說︰「很抱歉讓大家習慣長髮造型後又改變，希望大家不要介意髮型改變得太快！」町田啓太還用中文問大家︰「新髮型好看嗎？喜歡嗎？」現場氣氛相當歡樂。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中