〈人物專訪〉林奕嵐飾社會新鮮人 憶12歲試鏡崩潰往事

林奕嵐中學時期便入行拍廣告，很早步入社會。（記者王文麟攝）

記者李紹綾／專訪

林奕嵐去年以《她和她的她》獲金鐘58迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎，近期在阿Ken執導的影集《X！又是星期一》飾演闖蕩職場的社會新鮮人，談起初次試鏡，她透露是在12歲，當時出師不利未能如願錄取，還情緒潰提，幸好有爸爸的安慰，隔了兩年才試鏡成功，拍攝人生第一支廣告。

林奕嵐（左起）、謝毅宏、范少勳在《X！又是星期一》有逗趣演出。（鏡文學提供）

林奕嵐分享，12歲那年在媽媽的陪同下，首度參與廣告試鏡，「他們給我一個麵包，要我假裝它是漢堡，要做出好吃的表情，但我不知道要怎麼吃，選角人員一直要我調整動作。」她試了很多遍，可惜最後沒被選上，坦言內心受到極大挫折，「試鏡結束後爸爸來載我們，我直接在車上崩潰大哭說：『我再也不要試鏡，太可怕了！』」

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回想起這段往事，林奕嵐覺得當時給自己太大的壓力，加上還在求學階段，生活圈相對單純，那次的試鏡算是她接觸社會的開端，直到兩年後，林奕嵐終於試鏡成功，拿下飲料廣告拍攝。

林奕嵐笑說，她還記得去試鏡飲料廣告時，她得趴在桌上「乾游」給選角人員看，問林奕嵐這樣表演難道不會尷尬？她搖頭說：「不會，那時的我願意做任何事，畢竟等了兩年，要好好把握機會。」

拍攝飲料廣告讓林奕嵐賺進人生第一筆酬勞，問她如何使用？她說：「存起來。」林奕嵐自認平常生活節儉，但對吃非常注重，「我不太喜歡花錢，覺得錢不見了很難過。」

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