晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

〈人物專訪〉林奕嵐飾社會新鮮人 憶12歲試鏡崩潰往事

林奕嵐中學時期便入行拍廣告，很早步入社會。（記者王文麟攝）林奕嵐中學時期便入行拍廣告，很早步入社會。（記者王文麟攝）

記者李紹綾／專訪

林奕嵐去年以《她和她的她》獲金鐘58迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎，近期在阿Ken執導的影集《X！又是星期一》飾演闖蕩職場的社會新鮮人，談起初次試鏡，她透露是在12歲，當時出師不利未能如願錄取，還情緒潰提，幸好有爸爸的安慰，隔了兩年才試鏡成功，拍攝人生第一支廣告。

林奕嵐（左起）、謝毅宏、范少勳在《X！又是星期一》有逗趣演出。（鏡文學提供）林奕嵐（左起）、謝毅宏、范少勳在《X！又是星期一》有逗趣演出。（鏡文學提供）

林奕嵐分享，12歲那年在媽媽的陪同下，首度參與廣告試鏡，「他們給我一個麵包，要我假裝它是漢堡，要做出好吃的表情，但我不知道要怎麼吃，選角人員一直要我調整動作。」她試了很多遍，可惜最後沒被選上，坦言內心受到極大挫折，「試鏡結束後爸爸來載我們，我直接在車上崩潰大哭說：『我再也不要試鏡，太可怕了！』」

回想起這段往事，林奕嵐覺得當時給自己太大的壓力，加上還在求學階段，生活圈相對單純，那次的試鏡算是她接觸社會的開端，直到兩年後，林奕嵐終於試鏡成功，拿下飲料廣告拍攝。

林奕嵐笑說，她還記得去試鏡飲料廣告時，她得趴在桌上「乾游」給選角人員看，問林奕嵐這樣表演難道不會尷尬？她搖頭說：「不會，那時的我願意做任何事，畢竟等了兩年，要好好把握機會。」

拍攝飲料廣告讓林奕嵐賺進人生第一筆酬勞，問她如何使用？她說：「存起來。」林奕嵐自認平常生活節儉，但對吃非常注重，「我不太喜歡花錢，覺得錢不見了很難過。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中