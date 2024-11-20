〔藝起讀書吧〕巫建和看《東京鐵塔》共鳴 玩味母子互動

巫建和念念不忘《東京鐵塔：老媽和我，有時還有老爸》，文字樸實卻有力量。（記者胡舜翔攝）

記者蕭方綺／專訪

巫建和有2個分別大他5歲、4歲的姊姊，身為家中獨子，他從小搶不到遙控器，家中玩具也都是芭比娃娃、紙娃娃，索性一頭栽進閱讀的世界，享受專屬空間。他介紹的《東京鐵塔：老媽和我，有時還有老爸》是由日本作家中川雅也（筆名Lily Franky）所作的自傳小說，敘述作者自己與母親相依為命的故事。

這本書曾改編成大泉洋和廣末涼子演出的電視劇，以及小田切讓和樹木希林主演的同名電影，影響力之廣泛顯而易見。巫建和在高中時讀到這本書，至今記憶猶新，他說：「家和家人是很難講述的題材，但作者用很簡單的文字把他們描述得很好看。」

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作者從老家離鄉背井到東京讀書、工作，透過電話和媽媽維持關係，而後媽媽生病，把媽媽接到東京生活，書中描述不好意思麻煩兒子，卻又在聽到兒子說「沒問題」後立刻打包行李去東京的媽媽，母子之間互動簡單而溫暖，讓人看了會心一笑。

書裡樸實卻有力量的文字讓巫建和念念不忘，他說高中讀的那本一直放在桃園老家，後來在二手書店看到原版封面，立刻又買了一本放台北租屋處，「這是我三不五時想到，就會拿起來翻的書。」

生活與閱讀並存，是巫建和一直以來的習慣，他從小就愛看書，壓歲錢全拿來買書，也會寫信到出版社買30本起跳、成套的偉人傳記、百科全書，從小選書口味就是「雜食性」，然而搜集成套是種偏執？他倒是不以為意，搖頭說：「30幾本一下就看完啦！」主要是因為看書速度快，國中時還成了圖書館借閱第一名的學生。

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