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心疼兒子對麩質過敏 蔣偉文天天送愛心便當

心疼兒子對麩質過敏 蔣偉文天天送愛心便當愛子對麩質過敏，蔣偉文在新書中特別收錄了自己製作過的無麩質便當食譜。
（艾迪昇傳播提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕蔣偉文大兒子Jackson從小患有嚴重異位性皮膚炎，導致皮膚紅腫、起疹子，晚上癢到抓破皮流血，後來透過抽血檢驗發現是對麩質過敏，蔣偉文為了愛兒決定親自製作「無麩質料理愛心便當」，天天到學校送便當，他也感性表示，和兒子在校門口「面交」過程，成為他最珍惜的父子時光。

Jackson對麩質過敏，只要含有小麥，舉凡餅乾、吐司、水餃等都不能吃，這讓蔣偉文決定要替兒子製作便當送到學校，這一送就持續了366天，蔣偉文感性回憶送便當時與兒子的互動：「雖然只有短短幾分鐘，但Jackson會跟我聊聊上午課堂發生了什麼趣事？同學又說了什麼誇張好笑的故事。」

如今在蔣偉文的調理下，兒子的過敏反應舒緩許多，也慢慢可以適應學校的營養午餐，蔣偉文笑說自己也可以從便當特訓班畢業了。近期他也推出第8本料理書《地方爸爸蔣偉文的101款無麩質便當》，特別收錄了他曾為兒子製作過的便當菜色。

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