余天愛孫抓周 避談女婿婚內偷吃─余祥銓不急生第2胎 鬆口明年辦婚宴

余天（左起）、余祥銓、柔柔、小元寶、李亞萍一家和樂。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕余祥銓、柔柔女兒「小元寶」昨在大直典華舉辦抓周活動，余天、李亞萍皆出席，余天開心眼神藏不住，雙眼幾乎離不開愛孫，而李亞萍10月時才在家中重摔，昨受訪時一度站不穩跌倒，還好並無大礙，余祥銓提到媽媽原本因為臉部過敏，覺得臉有點腫不太想露面，余天隨即嘴甜表示：「她是有點腫，沒腫會更漂亮！」

小元寶（中）滿周歲，余祥銓（右）、柔柔替她舉辦抓周宴。（記者潘少棠攝）

李亞萍撇腳傷趴地陪抓周 余天誇孫女聰明像自己

李亞萍前陣子軟骨磨損住院，上樓還要靠行動電梯輔助，昨出席孫女周歲宴看起來氣色頗好，不過趴地看孫女抓周時，一度難以起身，仍需要旁人幫忙，被問到腳傷狀況，李亞萍表示還可以，盡量不去吃止痛藥。

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小元寶抓周抓到了照相機、印章和元寶，余天說不管孫女抓到什麼都好，誇獎孫女很聰明，「很少看到1歲的小孩就會講很多話、懂很多東西。」當問到小元寶聰明是像爸爸還是媽媽，余天則幽默表示：「應該比較像我！」

至於會不會想再添一個金孫？李亞萍表示隨緣、沒有催生，余天則說很希望：「最好來個男的，一男一女剛剛好。」 不過余祥銓坦言現在工作很忙、還有許多代言，目前沒打算生第二胎，婚宴預計也要到明年再規劃。

被問女婿婚內出軌 李亞萍淡然避談舊事

余天女婿陳鑒涉當詐騙集團「車手頭」，前天判決出爐，判陳鑒二年徒刑，緩刑五年，余家人並未多做回應，僅說有和陳鑒協調好，現在一個禮拜可以見小孩們一次，不過日前余天上鄭弘儀節目，驚爆陳鑒在外面有女人，昨他低調透露在女兒余苑綺還在世時就知情，如今人都不在了、不想再多說，李亞萍則淡淡表示：「事情就過去了。」

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