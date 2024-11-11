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吉隆坡巡演雷雨驟停 「太陽之子」張信哲再發威

吉隆坡巡演雷雨驟停 「太陽之子」張信哲再發威張信哲為吉隆坡粉絲加唱了兩首歌。
（潮水音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕張信哲一連兩天在馬來西亞開唱，8日正是節氣的「立冬」，他特地前往附近華人超市，購買湯圓、花生湯、麻辣湯頭等，慰勞工作人員，而他更是「太陽之子」，吉隆坡連日大雷雨，開演前雨卻停了，讓團隊直呼：「晴天娃娃奏效！」

吉隆坡站是「未來式終極版」世界巡迴演唱會海外首站，他分享演唱空檔本要去餵猴子，不料下暴雨，於是改去吉隆坡塔拍攝影片，在樓頂參觀時，遇上一對馬來父子找他幫忙拍照，拍完看了相當滿意，還對張信哲比讚道謝，卻沒發現幫他們掌鏡的人居然是華人巨星。

張信哲在演唱《白月光》時，克服高空障礙，乘著一輪明月緩緩升起，而在演唱《在不在》時，張信哲更乘著星星車深入場中，與粉絲們零距離互動，此外，張信哲特別為馬來西亞歌迷帶來兩首歌，分別在第一天唱了《一生所愛》，第二天則選唱《我們愛這個錯》，他特別感謝大家還記得《我們愛這個錯》，「這是我第一張專輯《說謊》裡的第一首歌，沒想到大家都記得，謝謝你們。」

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