玖壹壹合體角頭雙帥 歌迷暴動了──慶成軍15年辦音樂節 王識賢霸氣唱做你的格

王識賢（左二）、王陽明（右二）南下台中，歡慶玖壹壹出道15週年。

（混血兒提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕玖壹壹慶祝成軍15週年，號召南北歌迷在台中「南北貳路音樂節」相聚，開場首日吸引了5萬名粉絲朝聖，也邀請了《角頭》雙帥王識賢、王陽明合體，王識賢十分看好玖壹壹：「聽說你們15年，我出道30多年了，相信未來15年，會是玖壹壹的一片天。」

王識賢（前排左）驚喜現身合唱，掀起全場高潮。（混血兒提供）

玖壹壹人緣好，演藝圈眾好友都來相挺，TRASH搶先在12月小巨蛋開唱前帶來最精華演出，動力火車也來同歡，尤秋興先是獻上恭喜：「聽說健志（老婆）即將生小孩了，我覺得年輕還是有優勢，我很羨慕。」健志幽默接話：「說真的，做那檔事就是要『趁少年』。」

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玖壹壹演出時，王識賢帥氣出場合唱《做你的格》，接著王陽明也驚喜現身，讓台下陷入暴動，王陽明重現電影中的招牌台詞，霸氣一呼：「你們知道大橋頭是誰的嗎？是我爸的！」健志接著要洋蔥也學一下，洋蔥不解：「可是我爸在台下？」因為氣勢差很多，讓大家笑翻。

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