演唱會突消音 陶喆微笑化解「不是假唱」─歌王承諾今年出輯 大元鼓鼓放閃明年結婚

陶喆完成小巨蛋演唱會，承諾歌迷今年會推出新專輯。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王陶喆昨晚繼續在小巨蛋舉辦第二場「Soul Power II」世界巡迴演唱會，承諾歌迷今年一定會出新專輯，笑說：「等下沒有慶功宴啦，我要回去創作。」還提到：「我岳父坐在上面，『爸，等一下慶功宴不去了，我要去錄音。』」

蕭敬騰（右）和老婆Summer一起來看演唱會，有意挑戰大巨蛋。

（記者潘少棠攝）

陶喆開玩笑說前晚首場因為有媽媽在，「把年齡層（歌迷）拉到非常高！」他的演出也吸引同為金曲歌王的蕭敬騰帶著老婆Summer到場欣賞，被問到會不會想唱上大巨蛋？蕭敬騰爽快回答：「會！」另一對甜蜜組合則是鼓鼓和未婚妻大元，難得同場出現甜比愛心，透露明年一定會去登記結婚。

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鼓鼓（右）和未婚妻大元透露兩人將在明年登記結婚。（記者潘少棠攝）

昨陶喆也分享以前曾經卡關，自爆：「那個年代大家期待歌手一年出一張新專輯，對我來講，那是不可能的事情，可能兩、三年都不一定會出一張專輯，有段時間我卡住沒有靈感。」直至911恐攻事件後，讓他感嘆為什麼世上有這麼多仇恨？因此寫歌回饋社會。

陶喆在台上來回奔跑和歌迷「擊拳」，直呼很像四面台很耗體力，「我很佩服劉德華和張學友大哥。」另外和年輕粉絲互動時也開玩笑說：「我是陶喆，不是曹格，不是《背叛》喔！」

演唱《愛我還是他》時，陶喆麥克風出狀況，沒有聲音，他直接喊卡重來，並且說證明不是假唱，之後換麥克風，他說：「剛才的事當作沒發生。」

這次開唱，陶喆特別驚喜出現在2樓觀眾面前，並在小舞台上獻唱台語歌曲《望春風》送給台北場粉絲，最後全場跟著他大合唱《愛很簡單》為演出畫下句點。

金曲歌后A-Lin和戴愛玲特地買票前來捧場，A-Lin說：「陶喆大哥是我少女時代的偶像，也是R&B的教父。」期盼明年小巨蛋演唱會可以邀請陶喆當嘉賓。

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