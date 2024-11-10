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娛樂 最新消息

陶喆狂秀R&B撩粉-帶著Soul Power II返鄉吸金5940萬

開場陶喆身穿牛仔吊帶褲與白色外套帥氣登台。（記者陳奕全攝）開場陶喆身穿牛仔吊帶褲與白色外套帥氣登台。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王陶喆昨晚四度攻蛋，兩場演唱會門票秒殺，票房吸金台幣5940萬元；相隔10年在小巨蛋開唱，心情更是近鄉情怯，「我前幾天告訴自己，台北是我的家沒錯，可是要怎麼平常心的對待？」感謝歌迷熱情反饋。

陶喆相隔10年在小巨蛋開唱。（記者陳奕全攝）陶喆相隔10年在小巨蛋開唱。（記者陳奕全攝）

演唱會開場，陶喆身穿牛仔吊帶褲搭配外套帥氣登台，登場狂秀R&B撩動觀眾情緒，並背著吉他飆唱、《Runaway》，揭開演唱會序幕。

陶喆帥背吉他開唱，讓粉絲迷醉。（記者陳奕全攝）陶喆帥背吉他開唱，讓粉絲迷醉。（記者陳奕全攝）

陶喆接著帶來《愛是什麼東西》、《小鎮姑娘》、《王八蛋》等嗨歌，立刻炒熱全場氣氛，他開心直呼：「台北，我帶著Soul Power II回來了！」還向歌迷喊話，「你們好乖喔，可以站起來嗎？」

陶喆相隔10年在小巨蛋開唱，近鄉情怯。（記者陳奕全攝）陶喆相隔10年在小巨蛋開唱，近鄉情怯。（記者陳奕全攝）

陶喆更祭出經典情歌，包括《普通朋友》、《飛機場的10:30》、《流沙》、《沙灘》金曲連發，讓現場萬名歌迷聽得陶醉。

其實陶喆21年前就舉辦了「Soul Power I」演唱會，當時場地是在台北市立體育場，他說：「我記得在市立體育場有四萬多人，我看到那樣的聲量真的嚇到，很驚人，今天又能站在小巨蛋。」覺得非常不可思議。

陶喆狠砸台幣5000萬的製作成本，打造超長延伸舞台與粉絲互動，他也正式宣布，暌違多年的全新專輯，確定會在明年推出。

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