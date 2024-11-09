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徐若瑄抗癌報喜 術後唱更好

徐若瑄爆罹癌後首現身，依然有著滿滿元氣。（記者陳奕全攝）徐若瑄爆罹癌後首現身，依然有著滿滿元氣。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕徐若瑄遭週刊爆料年初罹患甲狀腺癌，健康狀況引起關注，昨天她出席代言品牌的開幕記者會，笑說早已經「雨過天晴」，否則今年怎能唱遍高雄、東京等地，而遠在新加坡的兒子也以視訊方式關心媽媽狀況，更打趣稱：「媽媽妳不會遺傳給我吧！」讓徐若瑄忍不住會心一笑。

昨天是徐若瑄爆出罹癌後首度公開露面，她向外界報平安，表示因為家族有遺傳基因，因此早有心理準備，加上一直以來都有定期健康檢查的習慣，才能及早發現。她不諱言，在得知罹癌的第一時間因為醫學常識不足，一度擔心是否從此失聲、唱不了歌，所幸經過治療逐漸康復，還找來歌唱老師協助，笑說「好像比以前還會唱」。

拉媽媽一起健身 宣傳《乒乓男孩》一天跑10場

原本徐若瑄無意讓外界知道她的病情，如今遭週刊爆料，徐若瑄希望藉此機會做公益，告訴病友們不要害怕，除了呼籲定期健檢之外，也認為運動是一種養生，且能散發很多快樂因子，她光是一個禮拜就運動5天，還拉著媽媽一起健身，「心只要不被打倒，什麼難關都可以過。」

徐若瑄擔任代言人相當稱職，還送出品牌按摩椅給圈內好友。（記者陳奕全攝）徐若瑄擔任代言人相當稱職，還送出品牌按摩椅給圈內好友。（記者陳奕全攝）

她最近行程滿檔，為宣傳電影《乒乓男孩》馬不停蹄，一天可以跑10場活動，一回到家就直接躺在按摩椅上放空，稍微鬆一下。身為代言人的她，透露也贈送按摩椅給圈內好友，包括蕭敬騰、哈林、魏如萱、柯震東及彭佳慧等。

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