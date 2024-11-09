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娛樂 最新消息

有謙撩妹「抱抱睡」 GOT7哥哥認證轉大人

有謙聽到GOT7哥哥們忍不住笑了出來，依然是隊友心中「永遠的老么」。（遠雄創藝提供）有謙聽到GOT7哥哥們忍不住笑了出來，依然是隊友心中「永遠的老么」。（遠雄創藝提供）

〔記者廖俐惠／台北-首爾連線報導〕韓團GOT7老么有謙將在22日來台開唱，他提前學用中文撩妹：「晚上抱抱睡，等鳥寶寶（粉絲名）來Zepp New Taipei！」模樣十分可愛。而GOT7雖然各奔東西，但依舊相當要好，珍榮在前天退伍，有謙、BamBam還特別去迎接他，可見不變的兄弟情。

身為團隊裡的老么，被問到最近一次感受到GOT7哥哥的愛是什麼時候？已經27歲的有謙笑說，「最近每次見到的時候，哥哥們就會說『唉一古，什麼時候變成男人了』、『你的身材好像變厚了』也會講這種話。」

最近有謙除了忙於巡演，還擔任選秀節目《UNIVERSE LEAGUE》的製作人，不禁懷念起練習生時期，他有感而發，儘管在團隊練習當中一定會發生衝突，不過經歷過這樣的過程才能成為「真正的團體」，他也將過去所學分享給練習生們。

最後有謙向粉絲們喊話：「我們台北鳥寶寶們，可以透過Solo專場見到大家真的很開心，希望跟大家擁有難忘的回憶，希望大家玩得開心。」演唱會門票已在拓元售票系統開賣。

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