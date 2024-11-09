楊貴媚苦練客家話 暌違20年再戰金馬

楊貴媚為《小雁與吳愛麗》苦練客家話。（台視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕第61屆金馬獎將於11月23日在台北流行音樂中心登場，台視特別製作「金馬61入圍系列報導」，邀來多位入圍者與觀眾分享感想及作品，包含《小雁與吳愛麗》楊貴媚、夏于喬、曾國城以及《BIG》曾沛慈、《角頭-大橋頭》施名帥等，由今年的星光大道主持人楊千霈主持，其中楊貴媚暌違20年再度入圍，坦言又驚又喜。

楊貴媚暌違多年再次拿下金馬獎門票，入圍最佳女配角獎，她和夏于喬在《小雁與吳愛麗》飾演母女，楊貴媚更為戲苦練客家話，此次入圍她直呼緊張，但比起第一次拿獎的驚嚇，這次更多的是驚喜。

請繼續往下閱讀...

施名帥以《角頭-大橋頭》入圍最佳男配角獎。（台視提供）

首次入圍金馬獎的曾國城將角逐男配角獎，他在《小雁與吳愛麗》挑戰大銀幕的裸露戲，曾國城表示，原本不知道真的要脫，但也坦白：「其實劇本上有寫，我沒有看透。」同樣入圍男配角獎的還有施名帥，他在《角頭-大橋頭》中與懷秋「肚破腸流」的打鬥戲引起觀眾共鳴，他也分享戲后老婆朱芷瑩看完電影後給他高度評價。金馬61入圍系列報導將於11月10日及11月17日下午5點於台視主頻播出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法