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娛樂 最新消息

金針菇反駁染邪教 美麗本人笑組帥哥互助會

美麗本人（左起）、金針菇、泰國娘娘出席《夜市王》發布會，現場笑料百出展現好默契。（緯來綜合台提供）美麗本人（左起）、金針菇、泰國娘娘出席《夜市王》發布會，現場笑料百出展現好默契。（緯來綜合台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵、阿達、美麗本人攜手主持緯來原創節目《夜市王》，邀來香港影帝曾志偉、網紅泰國娘娘及金針菇擔任評審。導演李伯恩促成舊情人Lulu、阿達驚喜合體，不在場的兩人昨被爆料錄影常交頭接耳，美麗本人更怒呼：「當我塑膠是不是！」

昨發布會上節目班底笑料百出，被問到錄影是否一樣失控？李伯恩直指阿達跟Lulu最不受控，兩人經常畫外音，把氣氛搞得像戀綜；製作人謝乾乾則讚：「他們厲害的是節奏，好像只有兩位主持人。」讓美麗本人大笑錢真好賺，「我很認真想說見縫插針，稱職當電燈泡。」首次聽聞兩人關係，泰國娘娘驚訝說：「台灣人可以跟前任工作！」金針菇也難以置信表示：「我不可能，好尷尬。」

金針菇沾染邪教爭議後首露面，對此有些無奈委屈，激動反駁：「沒有！沒有！」透露平時只有上托福課，泰國娘娘趕忙跳出來緩頰：「我有泰文線上課程。」美麗本人也說曾找瘦子、炎亞綸、王陽明合作拍片，組了「帥哥互助會」，語畢惹得現場一片大笑。

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