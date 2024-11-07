喜翔為愛走到骨裂 楊貴媚敬業扮大體

喜翔（右）、楊貴媚昨合體為《春行》宣傳，拍照展現好交情。

（今日影像藝術提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕喜翔、楊貴媚主演台片《春行》入圍金馬61最佳男主角和新導演，喜翔謙稱沒有得獎緣，看好兩位新導演王品文、彭紫惠拿獎，自稱是「不受控的演員」，楊貴媚一聽喊「加一」（指同意他不受控），全場大笑。

導演王品文（右）、彭紫惠以《春行》入圍金馬61最佳新導演。

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喜翔在《春行》和楊貴媚共演老夫老妻日常，某天愛妻驟逝，喜翔因太過思念，將妻子遺體藏在家中冰櫃，把慟失愛人卻內斂的情緒表達得絲絲入扣。

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飾演跛腳男人的喜翔說，在七堵走了19遍，從下午1點到6點，拍到右腳骨裂，越走越痛，但忍了下來。話鋒一轉，喜翔稱導演們較辛苦，問導演究竟他哪裡不受控？喜翔逗趣警告彭紫惠「不要亂講，我同學是妳老師喔」，兩位導演當場不敢多說。

片中楊貴媚扮遺體，身上壓著30公斤的鹽巴，必須屏住呼吸，她表示耳朵有塞棉花，胸口不能有起伏，幸好拍了一次就通過；喜翔則說：「人過世身體不可能彎曲，我抱貴媚的時候衣服會往下滑，會不小心碰到她屁股，她都不會亂想。」

該片昨辦試片，有觀眾在映後光發表感想就花了5分鐘，喜翔透露，有觀眾到了散場還在哭，直呼「在台灣沒看過這麼好看的電影」，導演王品文則表示，電影去了一輪國外影展，一開始回台放映覺得很緊張，幸好很多觀眾看完都說好感動；《春行》11月22日在台上映。

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