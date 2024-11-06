巨石強森耶誕爽片藏洋蔥──遺憾父親常不在家 攜手克里斯伊凡、JK西蒙斯拯救家庭價值

巨石強森宣傳《紅色一號》分享自己的耶誕傳統，認為和家人團聚最重要，最好樹下還要有好禮物。（歐新社）

〔記者許世穎／台北─柏林連線報導〕動作冒險喜劇《紅色一號》4日在德國柏林宣傳，兼任製片的男主角巨石強森、「美國隊長」克里斯伊凡、JK西蒙斯等人一同出席首映會和記者會。由於電影以耶誕節為背景，巨石回憶小時候擔任摔角手的父親總是四處奔波比賽，就連過節都經常不在家，感性表示「對我來說耶誕節最重要的還是全家人團聚！」

克里斯伊凡（左起）、JK西蒙斯、巨石強森一同出席《紅色一號》柏林首映會。（歐新社）

巨石過節必備耶誕樹＆禮物 克里斯寫信給耶誕老人

該片描述JK西蒙斯飾演的耶誕老人遭綁架，巨石飾演的北極特區頭號指揮官和克里斯飾演的全球頂尖賞金獵人一同展開救援任務，上演不少大規模動作場面。巨石形容這在耶誕電影中很少見，「我們創造了終極的耶誕老人，片中我最喜歡的部分之一，就是耶誕老人提醒我們，要看到人們的最好一面」。

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提到各自的耶誕儀式感，巨石說無論是過去忙碌的父親，或是自己身處的電影行業，有時候節日期間也需要工作，「所以對我來說，能讓全家人團聚才是最重要的，而且，最好耶誕樹下還要有好禮物，我想要那些好東西，給我點好禮物！」

克里斯則說會和兄弟姊妹在平安夜寫信給耶誕老人，「我們家有4個小孩，年齡相近，彼此也很親近。平安夜我們會決定要睡在哪個人的房間裡，還會帶著那台老舊、有錄影機的電視機一起看著耶誕電影，這真的是很有趣的事。」

克里斯伊凡（左）和巨石強森在《紅色一號》攜手展開耶誕老人救援任務。（華納兄弟提供）

壞孩子也有第二次機會 新片傳頌耶誕良善精神

片中克里斯本來被歸類在壞孩子的「淘氣名單」上，最終肩負起拯救耶誕節的重任，被問到是否也代表了「人們都值得第二次機會」的座右銘，他笑說「這真是個好點子，我打算在接下來的宣傳中引用這個，我們都應該得到第二次機會！」

克里斯大讚電影捕捉了節日期間應該感受到的溫暖和人性，「這就是對人類的善意，是一個極佳的耶誕故事核心，良善精神貫穿其中。」《紅色一號》將於明天在台上映。

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