晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

SJ圭賢快閃信義區 預告1月高雄見

圭賢為知名品牌站台，昨天在信義區吸引許多人潮。（記者王文麟攝）圭賢為知名品牌站台，昨天在信義區吸引許多人潮。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流帝王Super Junior的成員圭賢昨現身信義區，為韓國知名品牌站台，儘管天氣陰雨綿綿，200名E.L.F.（粉絲名）仍穿著雨衣力挺，來台灣像是「走灶咖」的他，心疼粉絲淋雨，開場就用中文關心粉絲，「下雨？可以嗎？」還不時走向前與粉絲互動，展現親和力。

臉頰愛心謝粉絲 全中文細數台灣北中南美景

SJ今年在台灣存在感滿滿，不僅唱遍北高巨蛋，代言更是接到手軟，隊長利特受到高粱酒青睞，東海、銀赫則是與超商聯名，如今連圭賢都受邀擔任品牌嘉賓。他表示很開心能夠再次來台，遺憾時間太短，據悉他此行僅停留不到24小時就離台，不過身為台灣觀光代言人的他不忘再度宣傳觀光，用中文細數「台北、台中、高雄、台南，全部去過了，你們知道的。」

圭賢比出大大愛心，要讓後方的粉絲也能看得到。（記者王文麟攝）圭賢比出大大愛心，要讓後方的粉絲也能看得到。（記者王文麟攝）

他透露，台中、台南是因為拍攝電視節目時去過，個人YouTube頻道最近則介紹了高雄，十分期待再去高雄玩。被問到有沒有私房景點可以推薦？圭賢搞笑說：「最想推薦的是我們家」，只可惜沒辦法讓大家都來。

今年適逢圭賢個人出道10週年，本月將發行首張正規專輯《COLORS》，紀念10週年的亞洲巡演年底將於首爾開跑，明年1月4日在高雄、2月22日於台北，圭賢向台粉喊話「明年見」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中