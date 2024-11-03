SJ圭賢快閃信義區 預告1月高雄見

圭賢為知名品牌站台，昨天在信義區吸引許多人潮。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流帝王Super Junior的成員圭賢昨現身信義區，為韓國知名品牌站台，儘管天氣陰雨綿綿，200名E.L.F.（粉絲名）仍穿著雨衣力挺，來台灣像是「走灶咖」的他，心疼粉絲淋雨，開場就用中文關心粉絲，「下雨？可以嗎？」還不時走向前與粉絲互動，展現親和力。

臉頰愛心謝粉絲 全中文細數台灣北中南美景

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SJ今年在台灣存在感滿滿，不僅唱遍北高巨蛋，代言更是接到手軟，隊長利特受到高粱酒青睞，東海、銀赫則是與超商聯名，如今連圭賢都受邀擔任品牌嘉賓。他表示很開心能夠再次來台，遺憾時間太短，據悉他此行僅停留不到24小時就離台，不過身為台灣觀光代言人的他不忘再度宣傳觀光，用中文細數「台北、台中、高雄、台南，全部去過了，你們知道的。」

圭賢比出大大愛心，要讓後方的粉絲也能看得到。（記者王文麟攝）

他透露，台中、台南是因為拍攝電視節目時去過，個人YouTube頻道最近則介紹了高雄，十分期待再去高雄玩。被問到有沒有私房景點可以推薦？圭賢搞笑說：「最想推薦的是我們家」，只可惜沒辦法讓大家都來。

今年適逢圭賢個人出道10週年，本月將發行首張正規專輯《COLORS》，紀念10週年的亞洲巡演年底將於首爾開跑，明年1月4日在高雄、2月22日於台北，圭賢向台粉喊話「明年見」。

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