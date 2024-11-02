姜勳難忘台灣夜市 申惠善嘴饞心動

申惠善（左）和李陣郁主演韓劇《致我的解離》已浪漫完結。（friDay影音提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕韓劇《致我的解離》主要演員申惠善、李陣郁、姜勳、曹慧朱跨海問候台灣觀眾。提到來台經驗，姜勳與曹慧朱均流露出滿滿想念，姜勳回憶高中時曾來台，覺得夜市很好玩，「所以成年之後想再去一次！」曹慧朱則透露幾年前曾和父母一起來台旅遊，大讚鳳梨酥真的非常好吃，讓申惠善聽了不禁嘴饞地說：「天啊，好心動！」

姜勳（右）、曹慧朱受訪，對台灣念念不忘。（friDay影音提供）

申惠善在劇中多次展現「哭功」大賺觀眾熱淚，被問到哭戲秘訣，竟意外坦言其實不擅長，隨後笑稱秘訣是「商業機密」。李陣郁也幽默幫腔：「就當作她很不會演哭戲吧，你們大家（指觀眾）都被騙了！」

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李陣郁被問到角色魅力，謙虛表示「劇本很好、故事很好，演員間的默契也很好」，認比自己的魅力更吸引人，不過申惠善還是大讚他完美詮釋「很會冷熱交替」的角色，而且眼神非常溫暖，「光用眼神就可以說明一切，觀眾一定會覺得很有魅力。」《致我的解離》全12集已於friDay影音獨家上架。

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