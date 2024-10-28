《人物專訪》書中自有黃金屋-謝哲青藏書萬冊 鈔寫浪漫

謝哲青的書房體現了文學與藝術的交織。（記者胡舜翔攝）

記者傅茗渝／專訪 記者胡舜翔／攝影

謝哲青主持《青春愛讀書》四度叩關金鐘，今年奪下本屆生活風格節目主持人獎。本報獨家開箱謝哲青書房，他透露家中藏書多達一萬一千本，文學、歷史及藝術書籍各佔三分之一，喜好藏品則井然有序地擺放各處，細節處窺見長期受藝術薰陶的美學。

謝哲青博覽群書，藏書多達一萬一千本。（記者胡舜翔攝）

遊歷各國 買書成痴

踏進謝哲青住家隨即感受滿滿書香味，他特別訂製金屬書架，以夾層方式擺放上萬藏書，更經常捐送文學書物造福學子；而他遊歷各國，常不計繁重帶回當地讀物，過去度蜜月時，從哥本哈根一路到羅馬，一個月時間買了70公斤的書，他說會這麼做，是因為書籍能給予的，遠大於網路資訊，「我寫但丁《神曲》時，網路上永遠都是那些討論。諾貝爾文學獎得主曾寫過一篇關於但丁的文章，卻找也找不到，只能從他的著作找到答案。」

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謝哲青收藏2008年迪士尼樂園發行的鈔票，透露《冰雪奇緣》最難找。（記者胡舜翔攝）謝哲青將各國鈔票蒐集成冊，成了踏足他鄉的見證。（記者胡舜翔攝）謝哲青直呼阿爾及利亞紙鈔圖樣精緻美麗。（記者胡舜翔攝）

收藏紙鈔 洞悉歷史

謝哲青收藏中數量最多的是書物，其次則是來自各國的紙鈔。他將紀念鈔、各洲鈔票分門別類自成一冊，痴狂到出書《鈔寫浪漫──在這裡，世界與你相遇》，一張張紙鈔成了踏足他鄉的見證，「這裡你能看到零歐元的紀念鈔，每個歐洲國家和城市都有，比如維也納白雪山莊、巴黎聖母院、萬神殿等著名地標都發行過；我還有迪士尼發行的鈔票，這都能在迪士尼樂園內流通使用。迪士尼希望給遊客一個完整的夢幻體驗，所以這些鈔票成為了他們旅程中的一部分。」他還笑言《冰雪奇緣》艾莎、安娜、及雪寶是最難找的。

多數人對非洲印象是野生動物天堂，紙鈔圖樣也以動物為大宗，不過非洲過去受法國殖民，延伸出的「非洲法郎」獨具特色，票幅比現在大的多，他拿出阿爾及利亞紙鈔，上頭印著首都阿爾及爾的港口，圖樣精緻讓他直呼：「這張很漂亮！」不禁嚷嚷現在東西都規格化，其實有點無趣，「像亞美尼亞的鈔票上有著諾亞與修道院，是因為亞美尼亞人一直相信首都葉里溫是諾亞離開方舟後建造的第一個城市。」對謝哲青來言鈔票迷人之處，是能洞悉一個國家的歷史及文化。

謝哲青整牆藏書中，整齊排列著旅遊收藏的各式墨水。（記者胡舜翔攝）

珍藏墨水 鍾情藍色

值得一提的是，謝哲青專研藝術史，對顏色很執著，雖然穿搭非黑即白，心中卻渴望多彩，擅長文筆的他，墨水也是其一藏品，他說：「我對顏色有一種偏好，尤其是藍色，我喜歡各式各樣的藍。」還特別從整牆書櫃中拿出一組埃及藍、馬雅藍及天青石排列成盒的墨水，證實自己對藍色最為鍾情，推薦大家可以到埃及拉美西斯二世陵墓，親睹長達2000年都無法複製出的獨特藍料。

謝哲青從各國帶回珍貴礦石，有被稱「愚人金」的黃鐵礦（左起）、冰島火山岩、佐賀天草陶石及阿富汗青金石。（記者胡舜翔攝）

目光一轉，他介紹起窗框上排列的4顆礦石，有2014年從阿富汗帶回的青金石，也就是珍貴色料群青藍的原石；金黃色石塊是來自日本佐賀的天草陶石；一旁閃閃發光的黃鐵礦稱「愚人金」，莎士比亞在《威尼斯商人》寫下：「會發光的不一定是黃金。」指的就是它；最後是兩顆從冰島帶回的火山石。他滔滔不絕談起各地礦石及沙土，難忘撒哈拉沙漠黃沙、沙烏地阿拉伯紅沙、埃及錫瓦綠洲白沙及冰島黑沙的美麗，言談中不難窺見他對色彩的熱情。

謝哲青收藏荷蘭著名的台夫特陶藍瓷。（記者胡舜翔攝）

旅程小物 居家巧思

他還善於用小物營造空間巧思，客廳壁柱上掛著一面從威尼斯購入的凸面鏡，想法來自揚·范艾克經典畫作《阿爾諾非尼夫婦》的全視之眼；電視牆上造型奇特的花瓶，是經常出現在大航海時代畫作中，荷蘭著名的台夫特陶藍瓷，謝哲青甜曝和老婆李艾霖共同喜好就是收集陶瓷器。

最後他拿起一條貝殼吊飾，乍看平淡無其，卻深具意義，這是他2017年踏上「聖雅各朝聖之路」的幸運物，「只要走到聖雅各路上的人，就會背上貝殼，代表你是個朝聖者。」他在《因為尋找，所以看見——一個人的朝聖之路》中，寫下這趟旅程的邂逅與自我追尋，對謝哲青而言，從旅行從不是走過風景，而是對心靈的探索與回應。

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