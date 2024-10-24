《人物專訪》猛毒2大戲精 誇湯姆哈迪最棒超級英雄

茱諾坦普（左）和奇維托艾吉佛在《猛毒最終章：最後一舞》中於政府機密設施研究外星生命。（索尼影業提供）

記者許世穎／台北－紐約連線專訪

男神湯姆哈迪回歸漫威賣座電影系列新作《猛毒最終章：最後一舞》，三度飾演暗黑英雄「猛毒」，片中和他合作的奧斯卡入圍男星奇維托艾吉佛以及艾美獎入圍女星茱諾坦普接受本報專訪，都對於身兼製片的他讚譽有加，直說演技多變的他根本就是猛毒化身，茱諾更形容猛毒是影史最棒超級英雄之一。

湯姆哈迪在《猛毒最終章：最後一舞》和猛毒繼續相愛相殺。（索尼影業提供）

曾在《奇異博士》系列飾演「莫度」的奇維托強調，這次飾演的是完全不同的角色，「我飾演的史崔克蘭將軍負責管理一個高度機密，與外星生命有關的設施」，他所代表的軍方和茱諾飾演的科學家潘恩博士共同營運該部門，但兩人對於如何管理有些意見不合。

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茱諾則形容自己飾演的潘恩博士非常熱衷研究外星生命，「她甚至有時會把外星生命放在人類生命之前，這一點有些問題。」但認為能在瘋狂的宇宙裡找到很多情感和人性的瞬間，「真的非常棒，我很享受拍攝的過程。」

本集由該系列編劇凱莉馬修首度擔任導演，茱諾大讚她和身兼製片的湯姆從首集就對《猛毒》系列充滿熱情，「尤其這次由凱莉擔任導演，能在超級英雄電影裡和女性導演合作也讓我相當興奮！」

提到和湯姆合作，奇維托形容他是一位非常出色的演員，「尤其他的演出自然，展現了高難度的肢體喜劇技巧，能夠近距離觀察他的表演讓我感到非常吃驚。」茱諾也表示，可以很明顯地感覺到湯姆對這個系列的熱情，「這對他來說意義非凡，讓整個拍攝過程變得特別。」

至於湯姆比較像猛毒還是被附身的艾迪，茱諾認為湯姆的肢體喜劇天賦讓他更像艾迪，但同時也有猛毒的酷勁。奇維托聽了也說「他結合兩個角色的特質，這也是為什麼猛毒感覺如此立體，因為這些特質部分就來自湯姆本人。」《猛毒最終章：最後一舞》搶先美國在台上映中。

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