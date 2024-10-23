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娛樂 電視

水川麻美扮俏密探 張洛偍見女神面紅耳赤

張洛偍（左）見到自己的偶像水川麻美超害羞，四目交接時，連耳朵都紅了。（記者陳奕全攝）張洛偍（左）見到自己的偶像水川麻美超害羞，四目交接時，連耳朵都紅了。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕日星水川麻美過去演出《重啟人生》、《東京女子圖鑑》，近日在台拍攝影集《零日攻擊》，和張洛偍合作單元劇《兩岸密屍》，飾演風情萬種的密探。昨受訪時提到第一次到日本以外的國家拍戲，全中文台詞對她而言是非常大的挑戰，並爽朗笑稱台日拍戲最大差別就是便當。

她收到《零日攻擊》劇本後，考慮半個月就答應接演，原因有二，其一是她想挑戰以不熟悉的語言表現演技，其二則因該劇歷史背景是台海戰爭，卻用黑色幽默手法來呈現當代故事，她說：「這很有意思，也加強人性面，才決定接演。」她已在高雄拍攝10天，今會在台北拍殺青戲。

來台短短半個月，她對台灣劇組所準備的便當感到很驚奇，因為日本劇組安排的便當沒什麼選擇性，台灣卻會有一字排開「不同菜色」的便當，她舉例：「日本炸雞會是小塊的唐揚雞，我在台灣看到現場工作人員豪邁啃雞腿，讓我印象深刻！」

水川麻美原本完全不會說中文，來台前只有短短1個月的時間可以學中文，「這段時間要從零開始學一個語言不太可能，當時策略是先背好台詞，之後努力執行發音。」她前天拍戲時碰到了一長段中文台詞，全靠劇組以及對手張洛偍幫忙糾正發音。

張洛偍也透露水川麻美最熟練的中文是「對對對對對」、「好好好好好」，水川麻美聽聞後稱這是自己觀察到台灣人講話的習慣，「發現工作人員常常把字疊起來講，聽起來心情很愉快。」

此外，張洛偍是水川麻美的粉絲，有一場兩人對視的戲，竟被水川麻美發現他害羞到耳朵都紅了，她說：「甚至紅到臉頰，覺得他真是個純真的男孩！」

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