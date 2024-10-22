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娛樂 最新消息

《明星會客室》從戲劇透視人生 從角色汲取養分 郭書瑤多元充電 儲備戰力

文／胡如虹

很多人習慣忙碌，把工作填得滿滿的，一旦閒下來就會恐慌。但工作不是生活的全部，有時候碰到挫折，暫時停下腳步不工作，好好生活，其實是一種充電。

練英文學韓文 上音樂劇課程

「瑤瑤」郭書瑤好一段時間沒有接戲，她說以前沒有工作會擔心，因為生活重心都在工作上，突然間失去重心，便很沒有安全感，現在觀察到演藝環境的改變，必須適時的調整自己，先去學習儲備戰力。

她今年8月才去了菲律賓宿霧上英文語言學校，最近在上音樂劇的課、學韓文，也準備去上保母課，考保母執照。

單身5年想收養小孩 想考保母執照

「我很喜歡小孩，如果40歲還沒有結婚，我可能會去收養小孩；如果有能力也想開育幼院，所以我必須去上課，先考個保母執照。」瑤瑤以前忙著拍戲，沒有時間去上課，現在空下來剛好可以為將來鋪路充電。

瑤瑤笑著說已經5年沒有交男朋友了，交男朋友一定要高帥，條件從來沒有變過，將就不得，但愛孩子的她，還是想當媽媽，收養小孩成了她人生中很重要的一環，她必須早做準備，連想要上的保母課，都有心目中的理想學校。

遇挫折 不爭辯對錯先自我反省

從拍《殺很大》廣告入行，出道14年的瑤瑤這些年的變化很大，除了拿下金馬獎新演員獎，還多次入圍金鐘獎，演技有目共睹，前不久發生她沒有繳管理費、跟劇組處不好的新聞，她沒有替自己多辯解，而是自我反省：「肯定是我沒做好，人家才有機會再做後面的事情。」不去爭辯事情的對錯，而是思考事情的因果，告誡自己「以後就少說話、多做事」，看得出她勇於承擔、認錯、反省的成熟態度。

雖然演藝之路難免有流言蜚語，瑤瑤還是覺得自己很幸運，「演藝圈有實力、努力的人很多，可是卻不是每一個有實力跟努力的人都可以得到機會，我很幸運遇到的每一個角色都落差很大，可以合理的在角色裡面做任何事情，學到很多不同的新觀點。」

演戲最特別的可以透過角色體驗不同的人生，《志氣》、《通靈少女》、《未來媽媽》是瑤瑤的3部代表作，也是她人生很重要養分。

拍志氣 找到人生使命

瑤瑤說和拔河隊員一起拍《志氣》，拿到了金馬獎不但讓她找到演戲的成就感，還發現透過她演的電影，可以讓大家看到有一群台灣運動員這麼辛苦的在為比賽付出心力，拍戲可能是她的人生使命；拍《通靈少女》每天待在廟裡等戲時，看到很多人去廟裡不是求財，求工作事業順利，就是求感情，「我看到人得不到很辛苦，得到了也很辛苦，因為得到了會怕失去，得到了就想到更多，這就一個惡性循環，無止境的循環。」讓她看透了人生有很多東西，生不帶來、死不帶去，不必強求。

演未來媽媽 悟出人生哲理

而演出《未來媽媽》從角色中體驗了愛、結婚、懷孕、流產，發現我們人生所求的好好工作、存錢買房子，遇到一個好對象結婚生小孩，覺得很圓滿幸福的事情，其實並不是真的就能幸福圓滿。「後來我發現好像有一些沒結婚的人看起來比較快樂，有一些錢沒有賺那麼多的人，感覺更快樂，所以重點是心裡滿不滿足，而不是外在的東西。」

瑤瑤從演戲體悟了很多人生哲理，忍不住回頭想起19歲剛入行時，覺得自己走完跟公司的5年合約後，應該就會離開演藝圈，沒想到一眨眼就過了14年，她對演戲更充滿熱情，希望把自己準備好，隨時等待角色找上門。

還沒有接到新角色之前，她就先在自己的人生舞台上演好郭書瑤。

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