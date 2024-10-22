鄭恩彩反串耍帥可比林青霞 金泰梨對戲歡樂辛叡恩吃醋

鄭恩彩在《正年》的扮相太過英俊，獲得網友好評。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓劇《正年》收視率節節升高，前天播出的最新第4集收視率衝破12%，除了金泰梨受到矚目之外，反串扮演男主角的俊美女星鄭恩彩也收穫許多粉絲，甚至有網友想起同樣女扮男裝大成功的林青霞、天海祐希等人，引發熱議。

韓劇《正年》收視率節節升高，金泰梨演技受矚目。（Disney+提供）

鄭恩彩在劇中飾演風度翩翩又溫柔的文鈺瓊，為了入戲，她入劇組前半年就積極穿男裝，並剪去一頭秀髮，研究國內外眾多帥哥男星的行為動作，聲音刻意壓低成磁性嗓音，果然成功化身白馬王子，成為「梅蘭國劇團」最俊美的男主角。有網友在Threads上發文，大讚鄭恩彩的扮相，「古今中外我覺得林青霞是第一，天海祐希第二，鄭恩彩這個造型讓人太驚艷，完全可以入列了。」

請繼續往下閱讀...

辛叡恩（圖）與金泰梨在《正年》劇中是死對頭。（Disney+提供）

曾在《黑暗榮耀》演出反派的漂亮女星辛叡恩與金泰梨也有大量對手戲，卻哀怨表示因為兩人在劇中是死對頭，必須要有一點隔閡，「每次聽到金泰梨與其他演員對戲時開心玩樂，我就好羨慕，她生日時我還寫信給她，說希望姐姐不要跟其他人這麼好，我會吃醋的」，所幸下戲後兩人順利結為好姐妹。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法