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（新片搶鮮看）笑死人的詛咒 《微笑2》驚悚升級 黛咪《懼裂》赤裸下猛藥

娜歐蜜史考特在《微笑2》化身流行天后，經歷無法解釋的恐怖事件。（UIP提供）娜歐蜜史考特在《微笑2》化身流行天后，經歷無法解釋的恐怖事件。（UIP提供）

記者許世穎／專題報導

入秋後天氣逐漸轉涼，本檔新片則走一個恐懼路線，挾著首集票房小兵立大功推出的《微笑2》，繼續帶領觀眾見證詛咒的恐懼，笑死人以往只是個形容詞，但當人真的「笑死」，或許沒那麼好笑。

首集《微笑》於2022年推出，以1700萬美金（約台幣5.47億元）的預算在全球收穫2.16億美金（約台幣69.5億元）的票房佳績，立刻敲定拍攝續集。該片改編自編導帕克菲恩的短片作品，講述由蘇西貝肯飾演的精神科醫生，在目睹了一位病人的創傷事件後受到如影隨形的「微笑」折磨。

新加入《微笑2》的盧卡斯蓋奇在片中真的「笑死」，透露拍攝過程相當不適。（UIP提供）新加入《微笑2》的盧卡斯蓋奇在片中真的「笑死」，透露拍攝過程相當不適。（UIP提供）

《微笑2》詛咒的恐懼 全劇組嚇嚇叫

續集《微笑2》則找來曾演出2019年版《霹靂嬌娃》，也曾在迪士尼真人版《阿拉丁》飾演「茉莉公主」的娜歐蜜史考特，在片中化身全球流行天后絲凱萊莉。絲凱即將展開一場全新的世界巡迴演唱會，卻開始經歷極度恐怖和無法解釋的事件。

娜歐蜜本身擁有好歌喉，也曾在《阿拉丁》開金口獻唱，扮演天后唱跳並不難，但在新片她要親眼目睹各種受「微笑」詛咒而死去的人們，讓她飽受驚嚇。首集編導帕克菲恩回歸，透露當初拍攝完《微笑》後，覺得片中世界還有很多有趣的東西可以探索，「當然還有一些我特意留下的未解之謎。」

除了娜歐蜜不斷受驚，曾演出《歡樂合唱團》的盧卡斯蓋奇更有相當「激烈」的演出，讓他在拍攝過程中不停乾嘔，直說笑容本身就已經很詭異，再加上最血腥的場景，「整個劇組都嚇壞了！」而娜歐蜜在片中試圖徹底解除詛咒，過程中也出現更多意想不到的曲折與轉折，等待影迷試膽。

黛咪摩兒在《懼裂》直視逐漸老去的事實，以大膽尺度希望引起觀眾反思。（CATCHPLAY提供）黛咪摩兒在《懼裂》直視逐漸老去的事實，以大膽尺度希望引起觀眾反思。（CATCHPLAY提供）

《懼裂》肉體的恐懼 反思審美暴力

推薦完詛咒的恐懼，接著則是肉體的恐懼，61歲的黛咪摩兒在《懼裂》中獻出從影最大尺度演出，透過從容貌焦慮轉變成的肢體恐怖，來反諷現代人對「完美」的瘋狂追求，片中充滿各種令人不適的肉體恐懼，結合無法直視的大膽美學，顛覆觀眾對於「追求完美可以有多瘋狂」的想像。

《懼裂》接連獲得獲坎城影展最佳劇本獎、多倫多影展「午夜瘋狂」單元觀眾票選獎首獎，黛咪飾演年華逐漸老去的一代巨星，因無法面對自己老去的容顏，決定使用一種名為「完美物質」的黑市藥物，沒想到卻創造出由最美星二代瑪格麗特庫利飾演的更年輕、更好的另一個自己。

黛咪強調，比起肉體的裸露，更希望大家關注的是電影中揭露的赤裸人性，反思我們對自己的審美暴力，「希望無論男性或女性，都可以透過這部電影，解放自己。」

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