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《金鐘專訪》王彩樺這一攤煮出回憶 胡宇威忙外場找到出餐學問

胡宇威（右起）、王彩樺和夏和熙首次搭檔實境秀就如願入為金鐘獎。（資料照）胡宇威（右起）、王彩樺和夏和熙首次搭檔實境秀就如願入為金鐘獎。（資料照）

夏和熙學會一心四用

胡宇威（左）在攤位上主要負責料理，王彩樺則是公關擔當負責叫賣。（翻攝自臉書）胡宇威（左）在攤位上主要負責料理，王彩樺則是公關擔當負責叫賣。（翻攝自臉書）

記者侯家瑜／專訪

王彩樺、胡宇威和夏和熙今年將以《我們這一攤》角逐金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，王彩樺說夜市是從小到大的回憶，至今仍對它情有獨鍾；夏和熙說未來若有機會，願意到國外擺攤賣台灣小吃；胡宇威則說想將所學到的小吃，放入自己日常烹飪的口袋名單。

兒時家境不好的王彩樺，表示夜市一直是她的回憶，「夜市的東西好吃、便宜，又有很多遊戲，我們都會很期待去。」如今能接下相關實境秀，她備感幸運且珍惜，到現在還是習慣從第一攤逛到最後一攤。

夏和熙破解各式夜市小吃的做法和用料祕訣外，也學會了一心四用，邊做小吃邊算錢，還要跟民眾聊天以及聽夥伴們給的指令，以後退休終於有一技之長！未來也不排斥擺攤，「因為是最快速能了解當地風情和認識當地人的方式之一，如果在國外應該就是臭豆腐或是雞排。」過去沒有理財習慣的他，這次在節目裡主管財務，私下做足功課，了解每個縣市的物價和批發市場的批發方式外，採買時也需講求CP值。

本身就會下廚的胡宇威，很開心能透過節目學到更多廚藝知識，「一開始從食譜學習，然後接觸到更多不同的配方，接著加以創新調整，做出屬於我的口味，得到大家的肯定，我的成就感也大大提升。」而另個收穫來自於擔任外場，「外場需要跟客人要有互動，順序不能亂掉，如何能夠有效率的出餐其實學問不小。」

3位主持群出道多年，這次都是首度入圍金鐘獎，王彩樺得知消息，第一時間就哭得不能自己；胡宇威坦言沒料到可以獲得大家的關注與評審的肯定，希望下一個階段可以繼續受到支持；夏和熙則是興奮又期待，「到現在還在懷疑這件事情，謝謝評審給我肯定，這樣就很滿足了！」

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