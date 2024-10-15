陳怡蓉設計紀念禮物手繪郵摺卡片 女兒喊不夠像

陳怡蓉繪製人權郵票的郵摺卡片。（聖緹雅醫療集團提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳怡蓉為老公薛博仁的醫美集團構思11週年的紀念禮物，她注意到現今代表人與人互動珍貴的郵票，於是結合中華郵政人權郵票，親手繪製4款郵摺卡片及明信片。

陳怡蓉畫的「兒童權利」郵摺卡片，以6歲女兒為模特兒。（聖緹雅醫療集團提供）

陳怡蓉針對4項人權主題分別繪製別具意涵的圖畫，身為媽媽的她，對於「兒童權利公約」尤其有感，認為儘管孩子思想尚不成熟，卻是獨立思考的個體，所以教育的啟發至關重要。透露圖裡的小女孩是她以6歲女兒為形象而畫，但女兒對於畫中的自己，從髮型、服裝、臉蛋到胖瘦都逐一要求，持續提出「不夠像」的意見，前後改了6次才定案，她笑說：「身為媽媽本人不想干涉太多，因為女兒有權利擁有自己的看法跟喜好。」

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陳怡蓉去年親自設計了5款全新制服，今年她再度發揮藝術天分，花費「3個下午和3個孤獨的夜晚」親手繪製成4張圖卡，作為人權郵票的紀念郵摺卡片。談起郵票，她透露小時候收集過，但長大後愈來愈少接觸，最常收到的實體信可能是百貨公司週年慶廣告。

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