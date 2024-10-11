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娛樂 最新消息

王傳一傲秀太極八式 被虧像廣場舞

王傳一（左起）、張晏塵、謝其文至《女王大人》宣傳《在光裏的人》。（大愛電視提供）王傳一（左起）、張晏塵、謝其文至《女王大人》宣傳《在光裏的人》。（大愛電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王傳一、張晏塵、謝其文至緯來《女王大人》宣傳大愛劇《在光裏的人》，節目主題「此生忘不了的第一次！人生初體驗分享大會」，王傳一表示，參與這部戲獻出許多第一次，他現場大秀為戲學的太極八式，結果被主持人曾國城笑虧「這很像廣場舞。」引起全場大笑。

王傳一飾演的「葉明憲」中醫師每週三都山大埔山上行醫，且長達二十年以上，在大埔鄉民心中已經是「神人級」，醫師會的技能，他都要會，不但要會說台語、客語，還要會針灸跟太極拳。王傳一透露，第一次跟葉明憲醫師學習時，不好意思調侃，只能客套說：「哦！這個非常的詼諧。」不過已經練到熟能生巧的王傳一，表演起整套拳，整場的人都大喊：「好帥哦！」

謝其文透露，婚前在劇場工作，領的是基本工資，2003年參與樂透彩大話篇廣告「爸爸買給你」，曾國城形容：「全台灣都認識你。」後來謝其文經人介紹到婚紗店逛逛，沒想到竟然獲得了免費婚紗，當場就簽約，走出店家才想到自己根本還沒有跟女友求婚啊！他在節目中秀出婚紗照，當年謝其文臉上還有一顆招牌的痣。

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