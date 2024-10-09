SCOOL男團選秀 陳麒文最佳MVP

《SCOOL》陳柏佑（左起）、陳麒文、林子宸和鄭美祥被視為門面擔當。（天空娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕男團選秀節目《SCOOL》的新生入學儀式出現選手爭霸賽，參賽學員卯足全力求表現，結果曾是「ALL IN 5」團員的陳麒文（昔名林裕城）得到最多佳評。

導師之一的崔容俊直接點名稱讚陳麒文是最優秀的練習生，「好棒、好帥，兼具外貌及實力！」羅志祥也認同陳麒文突出表現最吸睛，堪稱全場最佳MVP。

請繼續往下閱讀...

比賽總是殘酷的，丘子恩、周孟潾、韓晨、黃耀冬、楊子毅、陳加樂6位選手因實力相差懸殊，慘遭崔容俊嚴厲批評：「舞跳得不好，歌唱得很差！」另一導師李洪基更說重話：「音準都是錯的，表演沒有熱情！」

壓軸登場的「門面擔當」鄭美祥、林子宸、陳柏佑、陳麒文則獲得6位導師一致讚賞「非常優秀」，還贏得兩位毒舌派導師李洪基、崔容俊最高讚許，紛紛點頭說：「這組又帥，表現又好！」

韓國選手張路易因出色的饒舌功力及舞力，加上個性嗓音而入選「夢之隊」，羅志祥說：「大家應該壓力很大！外面的世界比你們想像的寬廣，張路易能脫穎而出，就是因為他有把rapper的態度表現出來！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法