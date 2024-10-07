晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

女王（G）I-DLE攻蛋空降 舒華揪粉絲嗨玩 盼唱進大巨蛋

（G）I-DLE舒華（左起）、雨琦、小娟、Minnie、薇娟戴著后冠霸氣登場。（KKLIVE提供）（G）I-DLE舒華（左起）、雨琦、小娟、Minnie、薇娟戴著后冠霸氣登場。（KKLIVE提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團（G）I-DLE昨結束在小巨蛋的3天演出，讓3萬名歌迷滿載而歸，陳柏霖、柯震東及魏如昀等人都是座上賓。昨天最終場，成員以女王姿態從天而降，萬人尖叫聲更勝前兩場，都快掀翻屋頂，台灣成員舒華更要全場粉絲嗨起來，「要像我們一樣很會玩！」

舒華（左）、雨琦組成的「野生姐妹」嗨唱《Super Star》，帥度爆表。（KKLIVE提供）舒華（左）、雨琦組成的「野生姐妹」嗨唱《Super Star》，帥度爆表。（KKLIVE提供）

薇娟感謝座無虛席之外，還發現台北場的小秘密就是「特別多小奶波波（粉絲名）、Baby奶波波」，Minnie感謝小朋友非常努力跟著唱，雨琦更要全場15歲以下的粉絲一起歡呼，小朋友的超萌「奶音」響徹小巨蛋。鬼靈精怪的雨琦還幽默cue現場「200歲以下」的歌迷尖叫，笑說︰「不分老少，希望大家盡情享受這演唱會。」

舒華難得回家鄉，小巨蛋後台堆滿超多食物，從滷味、牛軋餅、小籠包到珍奶全都品嘗一輪，雨琦笑說再多待個幾天，衣服都穿不下了。

小娟（左起）、舒華、Minnie、雨琦、薇娟精彩表演，讓大家看得目不轉睛。（KKLIVE提供）小娟（左起）、舒華、Minnie、雨琦、薇娟精彩表演，讓大家看得目不轉睛。（KKLIVE提供）

此次演出她們換穿6套服裝，嗨唱24首金曲，包括《Super Lady》、《Queencard》及《TOMBOY》，舒華、雨琦換穿紅色勁裝嗨唱S.H.E的《Super Star》，5人更深情演唱韋禮安的《如果可以》，獲得台粉的熱烈好評；成員們承諾一定還會再來，舒華更期許 （G）I-DLE下次能唱進「大巨蛋」，希望粉絲與她們能夠一起追逐夢想。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中