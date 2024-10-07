杋圭當選TXT門面擔當 秀彬被虧長相過時

TXT休寧凱（左起）、秀彬、杋圭、然竣、太顯全是顏值一級棒的大帥哥，誰才是門面擔當，是粉絲熱議的話題。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓團「TXT」TOMORROW X TOGETHER昨結束在林口體育館的兩天演出，前天受訪時，以顏值著名的5人被問到「到底誰才是團體的門面」，杋圭以兩票勝出，成員們強調這是公正的投票。隊長秀彬有著「清純初戀臉」，卻被虧長相過時，對話十分逗趣。

TXT由秀彬、然竣、杋圭、太顯及休寧凱組成，他們去年來台遊淡水，今年則跑到平溪放天燈，然竣、杋圭在上面寫上願望，希望成員、公司工作人員以及MOA（粉絲名）都能健康幸福，下一張專輯可以大賣。休寧凱對牛肉麵比了大大的讚，秀彬則是預約需要排隊很久的眷村菜餐廳。

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TXT化身搖滾巨星，休寧凱（中）摔吉他，帥度爆表。（遠雄創藝提供）

這是他們第3次世界巡演，秀彬認為大家都成長不少，尤其體力、精神層面都增強了，「當初看我們的演唱會行程，想說太硬了吧，但做了之後發現，體力是可以負荷的！」太顯則分享媽媽看了首爾場演出，對他說︰「這是目前演唱會裡面最好看的。」讚譽有加。

TXT換穿至少7套服裝，古風造型獲得好評。（遠雄創藝提供）

TXT以高顏值著稱，誰才是團內公認的門面，一直是粉絲熱議的話題。休寧凱、秀彬及杋圭都選自己，然竣選杋圭，太顯選然竣，由獲得兩票的杋圭當選，然竣稱這是公正的評判，自嘲「我比較不出色」，不過太顯大讚然竣的紅髮非常適合他。被封為「青春初戀臉」的秀彬則被休寧凱吐槽：「如果清純美男是長這樣，那這個流行應該已經過了喔！」讓秀彬哭笑不得。

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