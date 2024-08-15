乱彈阿翔入陣營業中 姚元浩認證好幫手

姚元浩（右起）、莎莎、乱彈阿翔出席《嗨！營業中》第四季茶敘，3人鬥嘴相當有趣。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕姚元浩、莎莎、乱彈阿翔昨出席八大《嗨！營業中》第四季媒體茶敘，而郭泓志雖是本季班底，但已經連兩次缺席記者會，被傳是因為與他另一個節目打對台，姚元浩則說郭泓志剛好帶家人去美國，至於上一季班底浩子、張立東這次沒參與第四季，姚元浩語出驚人表示：「被莎莎開除了！」

首次擔任實境節目班底的乱彈阿翔，坦言有時會忙不過來、相當辛苦，搞笑直呼自己的聲音都變蒼老了，「剛開始不會煮飯，簡直是災難，現在會了。」

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不過乱彈阿翔也被姚元浩大讚是超級好幫手，還意有所指提到：「不會像其他人做一半就走掉。」莎莎也搭腔直呼不需要一直盯工。

姚元浩提到第三季莎莎為了盯工還特別裝了監視器，「就為了看那兩個有沒有好好做事。」至於姚元浩口中的那兩位成員，正是這季缺席的張立東和浩子，被問到這季沒來的原因，姚元浩立刻回到：「被莎莎開除了。」讓一旁的莎莎跳腳直呼：「不要亂講！」

莎莎與姚元浩都愛烹飪，近期分別考取到甜點、中餐丙級證照，姚元浩提到料理時割傷手是家常便飯，被問到受傷會不會「有人」心疼，姚元浩低調表示，在《營業中》經常受傷，已經習慣了，似乎有意迴避緋聞女友王心恬的話題。

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