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SUGA酒駕遭要求退出BTS 韓媒︰不會退團

防彈少年團BTS身為曾經登上葛萊美的超級天團，成員SUGA（左二）卻酒駕，做出最壞示範。（達志影像）防彈少年團BTS身為曾經登上葛萊美的超級天團，成員SUGA（左二）卻酒駕，做出最壞示範。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天團「BTS」防彈少年團的成員SUGA因為酒後駕駛電動機車上路遭各界撻伐，網路上要求他退團的聲浪不斷。韓媒昨報導，SUGA正在反省當中，由於BTS是個非常以團體活動為重的組合，因此不會討論到退團等極端選擇。

SUGA目前服替代役當中，卻在6日酒駕遭立案調查，雖聲稱只喝了一杯啤酒，不過韓媒踢爆他的酒精濃度高達0.227%，已達吊銷駕照標準，最慘恐吃5年牢飯。

過往韓星酒駕，不是立刻遭公司快刀斬亂麻逐出團體，就是直接消失在演藝圈，像是女星金賽綸如今淪為過街老鼠，身敗名裂。身為公眾人物卻做出不良示範，韓網怒不可遏，狠酸防彈少年團變成「酒駕少年團」，要求SUGA退團的聲浪越來越高，連粉絲都看不下去。

不過韓媒報導，據多位相關人士指出，SUGA正在反省當中，且沒有討論到退團，外界普遍也認為，BTS還是會以2025年回歸為目標。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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