雞丁裝苦情 驚喜慶生理想混蛋3壽星

理想混蛋巡演回到台北Legacy，雞丁（左）苦情戲成功整到3位壽星。（何樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕理想混蛋「換日線BESTART」巡迴演唱會最終站唱回台北Legacy，兩天共擠進2500名歌迷，聽到滿場高分貝尖叫聲，主唱雞丁笑回：「繞了一圈又回到台北，聽到你們的聲音，大家應該平常壓力真的很大！」

前晚最大彩蛋是雞丁唱完《天真世界的叛徒》後，拿起毛巾作勢擦淚水，當場沮喪自責：「彩排時就覺得聲音不好，今天是我們回到台北，想要把最好表演給大家，對自己很生氣，沒有維持在很好狀態。」

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即便團員給予鼓勵，他仍堅持回到台下平復心情，《我就想你》獨留Look演唱，未料歌曲結束後雞丁卻端出蛋糕，原來其他團員都是8月壽星，雞丁計劃這齣苦情戲惡整團員，Look哭笑不得唱起《我很好騙》，並撂狠話：「我還是會記仇的，我告訴你！」

Look許下願望：「很開心有這麼多人看我們表演、無私支持！」阿哲表示：「希望在場小混蛋跟我們一起前進台北更大的場地，名字也是蛋結尾的。」建廷直呼：「非常感動，通常8月沒有人幫忙過生日，因為是暑假，希望新專輯開始籌備順利。」

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