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娛樂 最新消息

Ozone大和解 首張專輯慶出道2週年

Ozone成功破蛋，宣布將推出正規專輯送給粉絲大禮。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕人氣男團Ozone攻蛋成功，粉絲的熱情讓全場陷入一片紫海，6位成員都激動潰堤淚灑舞台。隨首場萬人演唱會圓滿落幕，Ozone也在慶功會上驚喜公布出道2週年大禮。

Ozone談到演唱會難忘時刻，子翔驚呼在高空皮條時險些失手，「還好一切順利完成，謝謝文廷讓我有機會達成新的成就。」佳辰則感謝嘉賓藍心湄相挺，「謝謝心湄姐陪著我們完成了非常好玩且寶貴的經驗。」演唱會最忙成員煥鈞苦笑加碼狂練殘影棒和POI，慶幸沒有失誤完美演出。

問起落淚原因，哲言自招兩個月來很討厭成員們，「大家壓力大、講話很衝，我情緒不好講的話很傷人，我也很討厭我自己。」佳辰坦承和文廷吵了2天，早上兩人一句「沒事了」才重修舊好；祖安感性地說爸爸跟阿嬤第一次到現場看他演出，文廷也哽咽相信已逝阿嬤在台下看著自己。

Ozone昨不僅大和解，還驚喜公布首張正規專輯將在出道兩週年當天上架，10月起展開全台簽唱會，將一路以來的成果打包，作為出道兩週年禮物送給粉絲們。

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