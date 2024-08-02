林志穎賽車魂不滅 童顏被讚與兒子像兄弟

林志穎車禍後2年，昨出席活動透露身體狀況已恢復八成。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林志穎昨出席醫美代言活動，10月將滿50歲的他外表依舊凍齡，加上他長相童顏，和15歲大兒子站在一起常被誤會是兄弟，他不認為年紀是種壓力，豁達稱「這是必經過程，我不在乎數字」，並謙稱幼稚園同學林志玲、國中同學謝金燕都保養得比他還好。

林志穎2022年7月出了嚴重車禍，至今2年多，身體狀況已恢復八成，172公分高的他現在60公斤，是車禍後的「巔峰」體重，此外，他的右手臂之前植入鈦合金板，鎖了11個鈦合金釘子，去年只能舉到頭的高度，現階段已能舉直，顯見復健的進步。

請繼續往下閱讀...

之後還會重回賽車場？他說：「練車可以，但經歷一些風雨後，不會再抱持僥倖心態，追求刺激感，會更嚴謹才能走得長久。」他說賽車對於自己是興趣跟愛好，若把愛好從人生中抽掉，可能會更加傷心。

此外，好友杜德偉日前在小巨蛋彩排演唱會，他前往探班，看了很羨慕，直呼：「一去看就好感動！他跟我同時出道，都是唱跳歌手。」自認目前狀態還不夠好，無法像好友一樣開大型演唱會，「我去年唱一首歌就嗓音沙啞，現在能一次6首歌，之後要挑戰8首歌。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法