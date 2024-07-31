乱彈阿翔跨界實境主持 姚元浩吐槽年紀大體衰

隊長郭泓志人在美國透過視訊，與隊友乱彈阿翔（左起）、鬼鬼、姚元浩、莎莎齊聚。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜、實習記者謝函穎／台北報導〕《嗨！營業中》第四季昨舉辦媒體記者會，主持群姚元浩、「鬼鬼」吳映潔、莎莎和乱彈阿翔親自出席外，身在美國的隊長郭泓志也透過視訊齊聚。從樂壇跨界實境秀的乱彈阿翔表示這次收穫不少，學到通訊軟體的新知外也學會與人相處，笑說彷彿到了另一個新世界。

獲三金加持肯定的乱彈阿翔這次跨界成為實境小白，過去在搖滾音樂界闖蕩的他，收穫最多的地方是學習到如何與人相處，「跟他們在一起有很多話題能聊，世界突然變很大。」雖然製作單位給的任務不簡單，但因為他時刻對事物保持新鮮感，所以心情不會太差，心理影響生理，體力方面也就能負荷。

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不過一旁的夥伴們卻不這麼認為，姚元浩先吐槽乱彈阿翔年紀太大，莎莎接著爆料他剛進廚房時總蓄勢待發，身體直挺挺，但沒多久就會開始疲憊到駝背，不過乱彈阿翔依然很感激前輩們，因為只要出現狀況，他們都會主動出面扛。

乱彈阿翔原本使用信箱與工作人員聯繫，與主持群合作後才開始學會用Line的群組功能，鬼鬼笑說：「他以前不加群組也不會回訊息，現在他會祝我們生日快樂了！」

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