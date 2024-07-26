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娛樂 最新消息

KIRE攻進倫敦BST Hyde Park音樂節 感動險落淚

KIRE是首位參演「BST Hyde Park」音樂節的華人歌手。
（The Kid Who Flew 翼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「KIRE」凱爾積極出征海外音樂節，日前於英國倫敦海德公園舉辦的「British Summer Time Hyde Park」（BST Hyde Park）音樂節演出，現場教5萬名觀眾學唱《美》的中文副歌，聽老外齊聲高唱「美」和「水」，感動到差點落下男兒淚。

KIRE在演出後，與大批觀眾在場邊合照。（The Kid Who Flew 翼提供）

KIRE離場時不忘嘴甜直呼：「倫敦，你很美！」而他也是首位參演該音樂節的華人歌手，過去參演藝人包括滾石樂隊、保羅麥卡尼、泰勒絲、愛黛兒等大咖天王天后，亞洲藝人則為南韓女團BLACKPINK與今年的男團Stray Kids，每年都吸引大量樂迷朝聖。

此次擔任開場嘉賓，KIRE表示：「我真的嚇到了，因為表演陣容非常強大，這次能夠代表台灣出現在這樣的舞台上，我感到非常榮幸，同時也覺得責任重大。希望能夠透過這次的表演，讓更多人看到台灣的音樂和文化。」

演出後他在場邊與觀眾們合照互動，海量的排隊人潮，讓他又開心又感動，場地限制僅能互動30分鐘，他到最後一刻才無奈被工作人員架走。

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