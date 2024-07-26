高捷《塑膠花》續緣陽靚 離別太催淚

陽靚（右）、高捷在《塑膠花》於車上淚別，場面相當動人。（抓馬文化提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕高捷在Hami Video末路愛情影集《塑膠花》與陽靚搭檔，劇中他為了保護陽靚及腹中胎兒的安危，要求陽靚離開，並許下承諾會平安回來，離別橋段十分揪心，催淚指數百分百。

高捷飾演的賴打義氣又很暖，是《塑膠花》中最受歡迎的角色之一。（抓馬文化提供）

高捷和陽靚先前在茄子蛋破億點閱的MV《浪流連》配對，編導鄭雅之這回安排兩人在《塑膠花》再續前緣，陽靚形容私底下的高捷與角色「賴打」十分相像，為人豪爽又會照顧人，「在現場會感覺沒有他搞不定的事情。」高捷也對陽靚為戲苦練鋼管及學習上海口音的認真印象深刻。

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另外，「大鶴」林鶴軒劇中飾演「阿弟仔」，他在社群透露，逛夜市時被認出，但對方似乎記不起他的名字，他禮貌性地說：「你好，我叫大鶴。」結果對方竟說：「不是！你是阿弟仔，我有看你演的《塑膠花》。」大鶴當下很訝異，因為這是該劇播出後，第一次被以劇中角色的名字被認出，兩人閒聊的過程中，對方都是以「阿弟仔」稱呼他，他笑說：「或許他根本不知道我是大鶴，但我非常高興我是以角色的樣子活在他們的記憶裡。」

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