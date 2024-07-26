雷艾美克服幽閉恐懼症 考取水肺證照

雷艾美熱愛潛水卻受幽閉恐懼症所苦，克服心魔多年才考到水肺證照。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕雷艾美一向給人陽光、愛運動的形象，不過她近來在《上船了各位！》中自曝有幽閉恐懼症，坦言主持外景節目多年，對於潛水其實適應了好一陣子，因為只要在水裡，就感覺自己被封閉，笑說就連水肺證照也是最近才考到。

從國小時期，雷艾美就常常做同一個惡夢，「我夢到被關在一個箱子裡，箱子外又套一個箱子封起來，然後被踢進電梯裡後，電梯門就被關起來。」當時她無法待在沒有窗戶的房間、潛水怕被面鏡罩住無法呼吸，而最嚴重的一次，是她跟家人要一起玩水上漂步行球時，一進到球裡面，就擔心沒有空氣而發瘋大叫，「其實我對平靜海域不會恐懼，也非常喜歡划船運動，應該只是害怕沒有空氣，擔心若獨木舟翻船落水後，我無法順利脫困。」

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在主持群中，雷艾美樂於當開心果，「主角可以給別人，我喜歡自由自在跟大家一起完成一個作品。」此外，她也許願未來能轉戰戲劇圈，但不會因此放棄實境秀，「不局限於戶外運動，其實寵物、藝術或烹飪等主題，我都很想嘗試。」

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