桃園電影節《聖石傳說》經典再現 鍾楚紅費翔夢幻組合重溫舊夢

粉絲引頸期盼24年的數位修復版《聖石傳說》將於桃園電影節隆重登場。

（桃園電影節提供）

〔記者許世穎／台北報導〕第11屆桃園電影節昨公布「經典重現」單元片單，包括霹靂迷引頸期盼24年的《聖石傳說》數位修復版，以及鍾楚紅搭檔費翔、林瑞陽、蘇明明一同演出的《竹籬笆外的春天》，還有桃影宣傳大使温昇豪和楊謹華主演的史詩鉅片《一八九五》，都將放映。

《竹籬笆外的春天》由鍾楚紅（左起）、林瑞陽、費翔主演，當年票房大賣。（桃園電影節提供）

布袋戲電影《聖石傳說》耗資台幣3億、耗時3年製作，2000年推出後不僅入圍第37屆金馬獎最佳視覺特效，更成功進軍日本掀起風潮。此次桃影也邀請霹靂與日本合作布袋戲電視劇《東離劍遊紀》的編劇虛淵玄老師來台，舉辦《聖石傳說》與《東離劍遊紀》聯合特展。

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由李祐寧執導的《竹籬笆外的春天》，集合橫跨港台堅強卡司一同演出，在1985年票房大賣；壓軸影片《一八九五》則是2008年年度台片票房冠軍，都相當值得影迷重溫或朝聖。第11屆桃園電影節將在8月16到29日舉行。

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