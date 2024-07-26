《腦筋急轉彎 2》影史票房超車奪冠 《冰雪奇緣2》同嗨

迪士尼製作《冰雪奇緣2》賀圖恭喜《腦筋急轉彎2》票房超車。 （翻攝自官方IG）

〔記者許世穎／綜合報導〕穩坐今年全球、北美以及全台票房冠軍的皮克斯賣座動畫《腦筋急轉彎2》，持續刷新影史紀錄，全球票房正式以14.62億美金（約台幣478.65億元）超越2019年《冰雪奇緣2》的14.51億美金（約台幣475.05億元），成為影史全球最賣座動畫。

《腦筋急轉彎2》已登上2024年全球年度票房冠軍。（迪士尼提供）

皮克斯於社群PO文感謝全球影迷支持，附上片中情緒角色們圍繞著「#1」的圖片並寫道：「感謝世界各地的每位粉絲讓《腦筋急轉彎2》成為有史以來最賣座動畫電影，讓我們充滿了歡樂！」

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皮克斯歡慶《腦筋急轉彎2》成為影史全球最賣座動畫。（翻攝自官方IG）

雖然都是自家發行電影，但迪士尼也維持票房被超越的傳統，製作《冰雪奇緣2》恭喜《腦筋急轉彎2》的賀圖，並表示：「艾倫戴爾（《冰雪奇緣》中的王國）和迪士尼動畫工作室的所有人，恭喜他們獲得卓越成就。」

《冰雪奇緣2》2019年創下約台幣475.05億元票房紀錄。（迪士尼提供）

電影在全球創新紀錄，北美方面正式賣破6.01億美金（約台幣196.76億元），成為影史第15部在北美賣破6億美金大關的電影，距離影史動畫北美冠軍《超人特攻隊2》僅差600多萬美金。台灣方面則賣破台幣4.55億，已是史上最賣座好萊塢動畫，更將超越去年度冠軍《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》，登上影史動畫台灣票房第2名。

影史動畫全球票房TOP 10

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